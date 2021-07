David Harbour et Anthony Mackie commencent le tournage de We Have a Ghost pour Netflix

Netflix s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle que Christopher Landon Nous avons un fantôme est en production. Le film d’aventure familial écrit et réalisé par Landon, connu pour Bizarre et Joyeux jour de la mort, a une distribution stellaire qui raconte une histoire de fantôme avec une touche moderne. Que se passe-t-il lorsque vous prouvez vraiment que les fantômes sont réels ?

👻 Un fantôme sympathique transforme une famille en sensations du jour au lendemain sur les réseaux sociaux et en cibles de la CIA. 👻 Anthony Mackie, David Harbour, Jahi Di’Allo Winston, Tig Notaro et Jennifer Coolidge joueront dans WE HAVE A GHOST du scénariste-réalisateur Christopher Landon, actuellement en production ! pic.twitter.com/PM8BJJ5Uq2 – NetflixFilm (@NetflixFilm) 20 juillet 2021

Sous-titré avec quelques emojis fantômes, « Un fantôme sympathique transforme une famille en sensations du jour au lendemain sur les réseaux sociaux – et en cibles de la CIA. Anthony Mackie, David Harbour, Jahi Di’Allo Winston, Tig Notaro et Jennifer Coolidge joueront dans le scénariste-réalisateur Christopher Landon Nous avons un fantôme, maintenant en production ! » Nous avons un fantôme est une adaptation de l’histoire ‘Ernest’ écrite par Geoff Manaugh qui a été publiée dans Vice en octobre 2017.

Le film suit Kevin et sa famille, qui trouvent un fantôme nommé Ernest hantant leur nouvelle maison et se transforment du jour au lendemain en sensations sur les réseaux sociaux. Mais lorsque Kevin et Ernest deviennent des voyous pour enquêter sur le mystère du passé d’Ernest, ils deviennent la cible de la CIA. Manaugh appelle cela une «histoire de fantômes à médiation sociale». Le film qui mettra en vedette Anthony Mackie (Le Faucon et le Soldat de l’Hiver), David Harbour (Veuve noire), Jahi Di’Allo Winston (Rois de la ville de charme), Tig Notaro (Armée des morts) et Jennifer Coolidge (Le lotus blanc).

Christopher Landon est dans son sweet spot en plein milieu de la comédie et de l’horreur. Guide des scouts de l’apocalypse des zombies, environ trois éclaireurs, en camp, découvrant le vrai sens de l’amitié lorsqu’ils tentent de sauver leur ville d’une épidémie de zombies ouverte à des critiques mitigées. Il a cependant trouvé ses fans avec Joyeux jour de la mort, sur une étudiante qui doit revivre le jour de son meurtre encore et encore, dans une boucle qui ne se terminera que lorsqu’elle découvrira l’identité de son tueur, Le film d’horreur croisé avec une touche comique a été un succès. Et ses fans étaient ravis de Bizarre, une torsion sur Horrible vendredi.Le film est centré sur une adolescente qui change involontairement de corps avec un tueur en série masculin d’âge moyen joué par Vince Vaughn.

Le prochain projet de Landon sera un départ définitif de sa formule. Il termine actuellement son redémarrage de la série télévisée de son père, l’émission télévisée à succès de Michael Landon des années 1980 Autoroute vers le paradis. Michael Landon a joué Jonathan Smith, un ange envoyé sur Terre afin d’aider les personnes dans le besoin. Victor French, co-vedette de Landon de Petite maison dans la prairie, a joué le rôle de Mark Gordon, un policier à la retraite qui a voyagé avec Smith et l’a aidé dans ses tâches ou « missions », auxquelles ils sont référés.

La série a été créée et produite par Christophe Landon, qui a également réalisé la plupart des épisodes de la série. Le redémarrage mettra en vedette Jill Scott (Club des premières épouses) dans un rôle principal changeant de genre, et Barry Watson (La voix la plus forte). Scott est également producteur exécutif. Scott sera le nouvel ange, Angela, qui descendra sur Terre pour aider les personnes en crise. Watson dépeint le directeur du lycée Bruce à qui Angela révèle sa véritable identité. Il n’y a pas encore de date de sortie pour les deux projets.

Sujets : Nous avons un fantôme, Netflix