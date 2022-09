David Harbour est un Père Noël grisonnant dans le premier regard sur Violent Night

Choses étranges étoile David Harbour fait un grizzly Père Noël dans le premier regard sur une sortie d’action festive, Nuit violente. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de Nuit violente, Saint Nick à l’air bourru de Habour sera appelé à l’action lorsqu’une bande de mercenaires kidnappe une famille la veille de Noël. Quelque chose dont nous pouvons tous convenir n’est pas très Noël. Vous pouvez consulter le premier aperçu de David Harbour dans Nuit violente dessous.





Vous feriez mieux de faire attention, et d’après l’apparence du père Noël de Harbour, vous allez probablement pleurer. Afficher la même étoile intense et mortelle qu’il a utilisée de manière experte dans les goûts de Choses étranges et Veuve noire, Harbour fait une figure étonnamment intimidante. Un sentiment d’intimidation qui ne peut même pas être édulcoré par la présence d’un bonnet de Noel rouge vif et d’une canne en bonbon.

Des créateurs de John Wick vient Nuit violentequi jette Choses étranges et Hellboy star David Harbour dans le rôle du Père Noël. Mais, plutôt que le Père Noël aux joues de chérubin que vous avez vu sur d’innombrables cartes de Noël, celui-ci a un côté vicieux. Une séquence vicieuse qu’il démontrera à ceux qui sont assez fous pour essayer de gâcher la saison des fêtes de quelqu’un. Décrit comme un « thriller de vacances au charbon noir qui dit que vous devriez toujours parier sur le rouge », Nuit violente commence lorsqu’un groupe de mercenaires attaque le domaine d’une famille riche la veille de Noël, forçant le Père Noël à déposer son sac et à sauver Noël. Avec des conséquences sanglantes.

Réalisé parTommy Wirkola (Le voyage, neige morte) à partir d’un scénario original écrit par Pat Casey et Josh Miller, Nuit violente met en vedette John Leguizamo, Beverly D’Angelo, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson, Cam Gigandet et André Eriksen aux côtés de David Harbour dans le rôle du Père Noël.





Violent Night présente le Père Noël dans le rôle du héros de Die Hard John McClane

Bien que nous n’ayons pas encore vu de séquences de Nuit violenteDavid Harbour a réussi à faire vibrer le train hype de manière assez convaincante, comparant le film d’action à un autre classique de l’action de Noël : Mourir dur. « L’évasion est géniale. Je suis un grand fan. Mais qu’en est-il des films qui vous font transpirer ? Vous n’aimez pas les films d’action ? » Harbour a déclaré lors de son apparition à CinemaCon. « Qui n’aime pas un grand film d’action, n’est-ce pas? Que diriez-vous des films de Noël? Alors, qu’en est-il d’un film qui est un grand film d’action et le plus grand film de Noël en un? Die Hard. F- Je meurs de Die Hard.

Il a continué en disant : « Maintenant, et si… attendez une minute, attendez une minute. Et si le réalisateur Tommy Wirkola et les producteurs badass de 87North, vous savez, les maniaques qui ont fait Atomic Blonde et John Wick et Nobody et Hobbs and Shaw, étaient derrière tout cela ? Et, attendez une minute, et si je commençais dedans en tant que putain de Père Noël ? Oh, est-ce que je balance un putain de marteau? Oui. Ce que vous êtes sur le point de voir n’est pas une vraie bande-annonce, je ne pense pas, mais il vaut mieux ne pas pleurer à quelqu’un. Tu ferais mieux de ne pas faire la moue. Je te dis pourquoi. Parce que le Père Noël arrive en ville. Allons-y putain.

Nuit violente est prévu pour être publié aux États-Unis le 2 décembre 2022 par Universal Pictures.