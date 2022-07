David Harbour dit qu’il ne prend pas la renommée au sérieux car il est « proche de la mort »

Gavin et Stacey La star Brydon a suggéré qu’il était « probablement bon » d’atteindre le statut de célébrité à un âge plus avancé.

Harbour a accepté et a expliqué: « À mon avis, c’est une bonne chose. De plus, vous ne vous prenez pas au sérieux, car vous réalisez que, vous savez, vous êtes assez proche de la mort. »

Au milieu de leur conversation sur la célébrité, Harbour a admis que Choses étranges est venu au bon moment de sa vie, révélant qu’il avait eu du mal dans l’industrie du théâtre et qu’il craignait de gagner son loyer.

« J’étais dans une émission particulièrement terrible qui avait une saison, et j’attendais qu’elle soit reprise pour une deuxième saison, ce que j’espérais et priais [for] parce que je ne pouvais pas payer mon loyer », a-t-il dit.