David Harbour dit qu’il a perdu plus de cinq pierres et demie pour Stranger Things 4 et révèle le « secret »

David Harbour a révélé qu’il avait perdu plus de cinq pierres et demie avant la dernière saison de Choses étranges. Regardez-le parler de l’émission ici:

Il a déclaré: « Ce n’est pas facile, c’est beaucoup de ne pas manger quand on perd autant de poids et d’avoir faim.

Oh, super (heureusement, il a expliqué dans une précédente interview que le pilates et le jeûne intermittent jouaient un grand rôle).

L’acteur a poursuivi: « Mais ils n’avaient pas encore été écrits. Heureusement, nous avons fait venir le miraculeux @barriegower et m’a donné le visage » plus plein « .

Il a poursuivi: « Et le talentueux chef des cheveux @sarahhindsgaul qui s’est assis avec notre ‘barbier’ du goulag et a testé et testé et s’est assuré que nous pouvions raser mes vrais cheveux proprement et efficacement pour être filmés.