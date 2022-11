David Harbour dit que rejoindre le MCU a aidé à compenser le flop du redémarrage de Hellboy

Compte tenu de ses réalisations en tant qu’acteur, David Harbour a de quoi être satisfait de sa carrière, mais cela dit, il n’est généralement jamais facile pour un acteur de se débarrasser des pensées négatives qui accompagnent ses échecs. Harbour, qui est devenu célèbre avec son rôle du personnage populaire Hopper sur Netflix Choses étrangesa repris le rôle principal de Ron Perlman pour un Hellboy redémarrage sorti en 2019. Le film a apparemment échoué à presque tous les égards, car c’était un raté total au box-office qui a été matraqué sans relâche avec de mauvaises critiques.





Inutile de dire qu’aucune suite n’a été faite et que Harbour passerait à d’autres projets entre-temps. Cela n’a pas ralenti sa carrière à Hollywood, car Harbour a même fini par rejoindre l’univers cinématographique Marvel avec son rôle de Red Guardian en 2021. Veuve noire. L’acteur est sur le point de reprendre le rôle dans une bien plus grande capacité dans le prochain film Coups de foudreà venir en salles en 2024.

Dans une nouvelle interview avec THR, Harbour a parlé de passer d’un rôle de film de bande dessinée raté à trouver une place dans le MCU. Il a admis qu’il n’était pas tout à fait sûr s’il serait jamais capable de se remettre complètement de voir Hellboy bombe si mal, mais notant cela, Harbour ajoute que jouer à Red Guardian a apaisé ces blessures autant qu’il est humainement possible. Voici ce que Harbour a dit lorsqu’on lui a demandé si rejoindre le MCU avait nettoyé sa palette après la réception lamentable de Hellboy.

« Ouais, absolument. Je veux dire, je ne sais pas si votre palais est vraiment nettoyé. La vie est une série d’échecs et de succès, qui restent tous les deux avec vous, mais les échecs, principalement, se logent profondément dans votre cœur et y rester pour toujours. [Red Guardian] nettoyé autant de mon palais que possible. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était ravi de retrouver Panthère noire co-star Florence Pugh pour Coups de foudrele port a ajouté :

« Oh ouais. Ça va être excitant. C’est un groupe sauvage avec Wyatt [Russell]Sébastien [Stan] et Julia [Louis Dreyfus]. »





Hellboy Failing n’a pas été facile pour David Harbour, mais il n’a pas ralenti

Porte des Lions

Il semblerait que personne à Hollywood n’ait retenu les échecs de Hellboy contre David Harbour. En plus de rejoindre le MCU, il a également joué un rôle principal dans un Gran Turismo film de Sony qui tourne actuellement. Avant la sortie de ce film, nous verrons d’abord Harbour jouer une version guerrière du Père Noël dans le film d’action de vacances Nuit violente. L’acteur a déclaré à THR que ce rôle était le plus exigeant physiquement qu’il ait jamais joué, encore plus que ce qui était nécessaire pour devenir Hellboy.

« C’est de loin la chose physique la plus difficile que j’ai jamais faite de toute ma vie. Nous avons commencé à nous entraîner début décembre [2021], et j’ai ressenti un épuisement comme je ne l’ai jamais ressenti de toute ma vie. C’était les jambes qui tremblaient, aller se coucher à 17h30 d’épuisement. »

Nuit violente sortira le 2 décembre 2022, tandis que Coups de foudre ne sortira pas dans les salles de cinéma avant le 26 juillet 2024.