David Harbour dit que la saison 4 de Stranger Things est plus grande et mettra en place une fin définitive

Après la mort apparente de son personnage à la fin de la saison 3, l’avenir de David Harbour dans Choses étranges la saison quatre avait l’air sombre. Bien sûr, ce n’est jamais aussi simple, et un teaser pour la nouvelle saison a révélé que le favori des fans, Jim Hopper, était en fait vivant et détenu dans un camp de travail en Russie. Alors qu’il est sur la piste de promotion pour sa prochaine apparition en tant que Red Guardian dans Veuve noire, Harbour était heureux de discuter de la nouvelle saison « plus grande et meilleure » ainsi que de taquiner une « fin définitive » à venir pour la série.

S’adressant à Collider, David Harbour a déclaré: « C’est plus gros, c’est la première chose. En termes de portée, d’échelle, même dans l’idée que nous ne sommes plus à Hawkins. Nous, au niveau local, nous sommes plus gros. Nous introduisons de nouvelles choses, mais nous Je resserre et termine également dans une certaine direction pour que cela ait une fin claire, propre, spécifique et définie à un moment donné, dont je ne peux pas vraiment parler. »

De nombreux fans ont été bouleversés lorsque Jim Hopper a semblé se sacrifier à la fin de la saison 3 et pendant un court instant, cela a semblé être la fin de Choses étranges est peut-être arrivé, avec de nombreux détails apparemment liés. Puis vint la scène finale, d’une étrange installation où ils semblaient garder un animal de compagnie Demogorgon et parlaient de « l’Américain ». Immédiatement, les fans ont commencé à soupçonner qui était « l’Américain », et il s’est avéré que c’était Hopper, comme prévu. Maintenant, hors de sa zone de confort, Habour dit que la nouvelle saison est sa préférée parce que le personnage est « à son plus pur ».

« Il a été, comme nous l’avons vu, il est dans cette prison russe, nous devons donc le réinventer dans un sens. Il peut renaître à partir de ce qu’il était devenu, et nous avions toujours en quelque sorte planifié cette presque résurrection de vous avez Gandalf mort, Gandalf le Blanc réapparaît, et je suis vraiment intéressé par cette résurgence de lui », a déclaré Harbour, le comparant au Le Seigneur des Anneaux personnage. « Nous explorons de nombreux fils de sa vie qui ont simplement été évoqués et que nous en voyons beaucoup plus. Et il y a de vraies surprises dont vous ne savez rien qui commenceront à apparaître et à jouer gros comme la série continue. »

Harbour a révélé dans une interview précédente que la nouvelle saison plongerait plus profondément dans une partie de l’histoire de Hopper qui a été abordée dans la saison 2, alors qu’il y avait un certain nombre de boîtes appartenant à l’officier de police de Hawkins, marquées des mots « Papa », » New York », et « Vietnam ». Une partie de cela a été explorée en dehors de la série, dans le roman lié de 2019, Darkness on the Edge of Town, qui racontait l’histoire de Hopper en tant qu’officier de police travaillant à New York. Que ce roman soit incorporé dans la nouvelle saison ou que ce soient les autres boîtes qui seront développées, nous devrons attendre et voir.

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour Choses étranges saison quatre, mais avec le tournage en cours, ce sera au moins l’été prochain avant que nous voyions enfin les nouveaux épisodes arriver, nous ramenant à Hawkins pour la première fois en trois ans. attendre.

Sujets : Choses étranges