David Harbour de Stranger Things était un super-héros et vous ne vous souvenez pas de lui

Cinéma

David Harbour a participé au reboot d’une franchise d’un héros qui n’appartient ni à Marvel ni à DC Comics, cependant, cela n’a pas eu le succès escompté.

© GettyDavid Harbour

David Harbour a acquis une notoriété dans l’industrie cinématographique hollywoodienne grâce à sa participation à choses étrangesle succès de Netflix, où il incarne le shérif Jim Hopper de la ville de Hawkins, un lieu ciblé par d’étranges forces surnaturelles et qui pourrait être détruit. L’officier prend Eleven comme sa fille adoptive, une jeune femme qui démontre de fantastiques capacités télépathiques et télékinétiques, faisant d’elle l’espoir de ce lieu maudit.

L’acteur a profité de sa popularité croissante et a rejoint un projet qui était un redémarrage de la franchise. enfer garçonprécédemment en vedette Ron Perlman dans deux films qui n’ont pas eu le succès escompté et c’est pourquoi l’histoire a recommencé avec un nouveau protagoniste et des attentes renouvelées autour de ce héros qui a une importance base de fans dans le monde des romans graphiques.

A cette occasion la mission de enfer garçon est d’arrêter la Blood Queen Nimue, jouée par le polyvalent Mille Jovovich, qui dans le passé a été arrêté par le roi Arthur grâce à l’épée Excalibur et est maintenant de retour avec l’intention d’éradiquer l’humanité. Seulement enfer garçon se dresse entre ce méchant et la chance pour elle de réaliser ses désirs les plus sombres.

Un redémarrage infructueux

enfer garçon est un démon d’une grande puissance qui travaille pour l’Office of Paranormal Research and Defense qui a été fondé par son père adoptif, Trevor Bruttenholm. Cette branche secrète du gouvernement cherche à identifier et à éliminer toute menace qui vient d’outre-tombe sous la forme de vampires, de sorcières ou de démons. enfer garçon il est l’un des agents les plus importants du bureau et l’espoir de l’humanité contre Nimue.

David Harbour a déclaré que le film était un « pièce de caractère » avec des thèmes matures et compliqués qui justifient parfaitement la cote adulte du film. Le créateur du personnage Mike Mignolaa déclaré que l’acteur avait enquêté en profondeur sur le héros en disant : « Il m’envoie des textos avec des questions sur Hellboy, sur son histoire, sur ce que le personnage penserait de ceci ou de cela. ».

Le consensus critique de ce film en Tomates pourries Il dit: « Dépourvu du flair imaginatif qui rendait les Hellboys précédents si sympathiques, ce redémarrage sans âme suggère que Dante a peut-être laissé un 10e cercle en dehors de son enfer. » Le pourcentage d’acceptation du film parmi les spécialistes est un maigre 18% par rapport à un autre faible 48% du public en général.

Ensuite David Harbour est revenu au genre super-héros cette fois à Univers cinématographique Marvel sur bande 2021 Veuve noireProtagonisée par Scarlett Johanssonoù l’acteur de choses étranges il a donné vie à Red Guardian, une sorte de Captain America de l’Union soviétique qui fait partie d’une famille très spéciale composée de Natasha Romanoff et d’autres personnages. Le film a une solide acceptation de 79% des critiques dans Tomates pourries. Revanche !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂