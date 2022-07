David Harbour choisit Euphoria Star pour jouer le jeune Jim Hopper dans le spin-off de Stranger Things

Vu le succès monumental de Choses étranges, il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que Netflix et The Duffer Brothers prévoient plusieurs retombées. Bien que les détails de ces projets demeurent un mystère digne de Choses étranges lui-même, la star David Harbour pense qu’une série centrée sur un jeune Jim Hopper pourrait être sur les cartes – et choisit même un acteur pour jouer dans les premières années du shérif bien-aimé : L’euphorie Jacob Elordi.

« À ce stade, je pense que Hopper est un personnage qui peut exister indépendamment de moi. S’ils veulent remonter le temps, avancer dans le temps… J’aimerais voir un autre acteur jouer Hopper et voir ce qu’il peut y apporter. »

Après avoir nommé l’acteur Jacob Elordi dans une interview avec GQ, Harbour a proclamé que le Euphorie star « pourrait réussir à être aussi beau que j’étais à 20 ans. » La suggestion de casting est solide (qui connaît Jim Hopper mieux que David Harbour, après tout) et il ne faudrait pas nécessairement un spin-off pour présenter au public une version plus jeune du personnage. La saison 5 restant presque totalement secrète à l’heure actuelle, peut-être la dernière sortie de Choses étranges pourrait comporter quelques flashbacks.

Cependant, si nous finissons par explorer les jeunes années de Hopper, il est peut-être plus probable que Netflix utilise la technologie de vieillissement qui a été utilisée pour transformer Millie Bobby Brown en un enfant de dix ans. Dans tous les cas, les fans aimeraient sans aucun doute en voir plus de Hopper, dont la vie avant Hawkins devient de plus en plus intéressante à mesure que nous en apprenons davantage.

En plus de refondre le rôle de Jim Hopper, Harbour a ensuite fourni une mise à jour sur le moment où il pense que les travaux commenceront sur Choses étranges Saison 5.

« Je pense que nous allons [shoot] L’année prochaine. Ils finissent de l’écrire cette année, et ils ont besoin de se préparer et d’autres choses, alors j’espère que ce sera cette année. Mais je pense que c’est le plan. Donc, il sortirait probablement mi-2024, sur la base de nos antécédents.

Les frères Duffer sont ravis de leur Choses étranges Idées dérivées

Les frères Duffer n’ont encore rien révélé sur aucun des Choses étranges retombées qu’ils ont actuellement en tête. Cependant, ils ont fait part de leur enthousiasme pour une idée en particulier et ont révélé qu’il y avait une personne qui savait de quoi il s’agirait.

« Nous avons une idée de spin-off dont nous sommes très excités… mais nous n’avons encore parlé à personne de l’idée, encore moins écrite », ont déclaré les frères et sœurs. « Nous pensons que tout le monde, y compris Netflix, sera surpris quand ils entendent le concept, parce que c’est très, très différent. Mais d’une manière ou d’une autre, Finn Wolfhard – qui est un enfant fou et intelligent – a correctement deviné de quoi il s’agissait. Mais à part Finn, personne d’autre ne le sait ! »

Choses étranges La saison 4 est maintenant arrivée à une fin inquiétante, avec The Upside Down s’infiltrant dans le monde réel après la vendetta de Vecna. La quatrième saison a battu des records d’audience, attirant un nombre sans précédent de 7,2 milliards de minutes vues, et la saison 5 sera sans aucun doute tout aussi réussie. Si ce n’est plus.

Choses étranges La saison 4 est maintenant disponible sur Netflix.