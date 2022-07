David Harbour Blasts Method Acting, qualifie l’approche de Daniel Day Lewis de « non-sens »

David Harbour est le dernier acteur à s’être prononcé contre le jeu méthodique et sa popularité croissante parmi les vedettes d’Hollywood. On a beaucoup parlé du processus d’acteur controversé mais souvent efficace ces derniers temps – simplement connu sous le nom de The Method – en raison de la prise de conscience croissante dans l’industrie et de nombreux rapports sur le comportement inapproprié des acteurs sur le plateau faisant la une des journaux. Le jeu de méthode implique de vivre ou de se comporter comme les personnages écrits, même hors écran, pour mieux comprendre leur état d’esprit et offrir une performance hors du commun, mais les acteurs finissent souvent par se faire du mal ou causer des problèmes de production.

FILM VIDÉO DU JOUR

Choses étranges La star David Harbour connaît bien le style d’acteur, comme il l’a récemment révélé à GQ Magazine dans une interview. « Je suis très bien formé à la méthode américaine classique », a déclaré Harbour, avant d’ajouter qu’il ne pense pas que cela fonctionne réellement et peut également être dangereux.

« Quand j’étais plus jeune – c’est tellement embarrassant – mais je me souviens avoir joué ce célèbre roi écossais. Et être comme, ‘Je vais tuer un chat’ ou quelque chose: ‘Je vais tuer quelque chose pour savoir ce que ça fait de meurtre.’ Je ne l’ai pas vraiment fait, évidemment. [method acting] des trucs idiots, c’est dangereux, et ça ne produit pas du bon travail. »

Cependant, interrogé sur son opinion sur Daniel Day-Lewis, l’un des plus grands acteurs de tous les temps et un acteur de méthode connu, Harbour, comme tout le monde, a fait l’éloge du Il y aura du sang star mais a dénoncé son style d’acteur trop engagé.

« C’est un acteur extraordinaire qui m’a captivé et fasciné. [But] quand il explique son processus, cela me semble absurde. »

Daniel Day-Lewis est connu pour ne jamais livrer une mauvaise performance, et il en attribue la préparation exténuante. D’avoir été nourri à la cuillère et déplacé dans un fauteuil roulant tout en jouant un personnage atteint de paralysie cérébrale dans les années 1989 Mon pied gauche chasser de la nourriture pendant le tournage Le dernier des Mohicans, Day-Lewis est connu pour prendre des mesures extrêmes pour entrer dans le personnage. Il a même refusé de porter un vrai manteau sur le plateau de Gangs de New-York, arguant que son personnage ne pouvait pas se permettre le luxe et a fini par attraper une pneumonie.

Bien que nous ne puissions pas dire que The Method n’a pas fonctionné pour Day-Lewis ou Marlon Brando, il n’en parle pas non plus comme d’autres acteurs et il n’est pas difficile de travailler avec lui. Il y a le dévouement à son métier, et puis il y a un imbécile insupportable, ce qui est le cas de la plupart des acteurs de la méthode. Certains, comme Jared Leto, sont allés trop loin en envoyant des balles usagées, des préservatifs et des animaux morts aux co-stars.

David Harbour a été acclamé par la critique pour avoir joué Jim Hopper dans Choses étranges

David Harbour profite actuellement de l’amour des fans après son retour émotionnel en tant qu’ancien shérif Jim Hopper dans Choses étranges saison 4. Présumé mort après la finale de la saison 3, Hopper a finalement retrouvé sa fille adoptive Eleven/Jane (Milly Bobby Brown) et le reste de la famille Hawkins.

Bien que Hopper ait passé la majeure partie de la saison à essayer de s’échapper de sa prison russe, la cinquième et dernière saison de la populaire série Netflix mettra en vedette l’ensemble du casting, essayant à nouveau de sauver le monde. Choses étranges les créateurs Matt et Ross Duffer commenceront à écrire la saison 5 le mois prochain. Espérons qu’il y aura un écart plus court cette fois-ci. Choses étranges La saison 4 prend d’assaut le monde en ce moment. Assurez-vous de le vérifier exclusivement sur Netflix.

Quant à David Harbour, il apparaîtra ensuite dans la comédie d’action de Noël Nuit violenteen première le 2 décembre 2022.