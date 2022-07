David Harbour avait des doutes sur Stranger Things : « Ça allait être un désastre »

L’original de science-fiction de Netflix, Choses étranges, est l’une des émissions de télévision les plus populaires à sortir ces derniers temps. Ce qui a commencé comme un retour en arrière des années 80, inspiré par les œuvres de Steven Spielberg et Stephen King, Choses étranges maintenant rivaux Jeu des trônes et les franchises Marvel en popularité, mais une star avait initialement des réserves sur le spectacle.

David Harbourqui joue Jim Hopper, le shérif de Choses étranges ‘ ville fictive de Hawkins, pensait que la série ne survivrait pas à la première saison. Harbour est apparu sur la BBC Le seul spectacle (via Insider) récemment avec Bill Pullman pour parler de leur pièce Maison folle. Ce n’était qu’une question de temps avant Choses étranges est venu. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que l’émission soit un tel succès lorsqu’il s’est inscrit, Harbour a répondu:

FILM VIDÉO DU JOUR

« Pas du tout. Je me souviens quand nous tournions la première saison. Nous étions à Atlanta, Netflix nous avait donné un budget d’environ 20 €. , et elle était comme, ‘Je ne pense pas que ça va marcher.’ Au moment où nous avons terminé, nous avons terminé, je pensais que nous n’aurions pas de deuxième saison, nous serions la première émission Netflix à ne jamais avoir de deuxième saison. Nous pensions que personne ne la regarderait, ça allait être un désastre. »

Harbour n’a pas vraiment expliqué ce qui lui faisait croire cela, mais Choses étranges était certainement un pari risqué pour Netflix. Les créateurs, Matt et Ross Duffer, étaient prometteurs et avaient déjà travaillé avec M. Night Shyamalan sur Pins capricieux, mais étaient encore relativement novices dans une émission ambitieuse à gros budget comme Choses étranges. De plus, la série avait des enfants comme protagonistes, ce que d’autres réseaux avaient cité comme raison tout en rejetant le discours des frères Duffer. Mais Netflix était prêt à prendre le risque, et le reste appartient à l’histoire.

David Harbour reviendra dans la saison 5 de Stranger Things

Netflix

Les inquiétudes de David Harbour concernant les annulations pourraient sembler pertinentes maintenant puisque Netflix a annulé des émissions de télévision comme des petits pains, même celles qu’il a relancé après avoir été supprimées par d’autres réseaux, mais en 2016, Netflix a fonctionné de manière très différente. En fait, la plupart de leurs meilleurs spectacles, Narcos, Daredevil et House of Cards, ont été faites à cette époque. Choses étranges, aussi, a été un immense succès pour Netflix et est l’une des rares émissions en cours qui ont duré au-delà de la saison trois, mais la série bien-aimée devrait se terminer avec la cinquième et dernière saison à venir.





Choses étranges La saison 4 a été créée le mois dernier après un intervalle de trois ans et est, jusqu’à présent, la plus grande série de l’année. L’une des surprises de la saison 4 a été le retour de David Harbour en tant que Jim Hopper, étant donné que le personnage a apparemment péri lors de la finale de la saison 3. Harbour avait fait la paix avec la disparition de son personnage et pensait même qu’il devrait parfois mourir. Mais la résurrection de Hopper dans la saison quatre a changé la perspective de Harbour, et il espère Choses étranges clôturera son arc de manière convaincante la saison prochaine, que le Hellboy les taquineries des stars seront assez émouvantes.