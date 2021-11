David Harbour affronte le thriller sombre des vacances Violent Night du réalisateur de Dead Snow Tommy Wirkola

Choses étranges la star David Harbour dirigera sa propre franchise d’action dans Universal Pictures’ Nuit violente, qui découle de l’esprit de John Wick et Personne réalisateur David Leitch et devrait maintenant sortir en décembre 2022. L’homme derrière le monde de la franchise d’action extrêmement populaire qui est John Wick sera de service à la production, avec Nuit violente réglé pour être dirigé par Tommy Wirkola, de la comédie d’horreur Neige morte gloire, à partir d’un scénario écrit par Sonic le hérisson Pat Casey et Josh Miller.

Détails spécifiques entourant la parcelle de Nuit violente sont gardés secrets pour le moment, mais le film a jusqu’à présent été décrit comme un « thriller de vacances noir charbon qui dit que vous devriez toujours parier sur le rouge ». Ce que cela signifie exactement est à deviner, mais il est difficile de ne pas se demander si David Harbour jouera une version action-orientée du Père Noël…

David Leitch, qui est devenu un acteur sérieux du genre film d’action grâce à son travail sur des John Wick, blonde atomique, Deadpool 2, et Fast and Furious spin-off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, sera producteur Nuit violente aux côtés de Kelly McCormick. Leitch a donné le plus récemment Tu ferais mieux d’appeler Saul la star Bob Odenkirk a sa chance de frapper et de donner des coups de pied à des méchants sans nom dans le brillamment brutal Personne, qui a frappé les écrans plus tôt cette année. Il démontrera ensuite ses talents d’action dans Train à grande vitesse, qui met en vedette un ensemble stellaire comprenant Brad Pitt, Joey King, Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara, Bad Bunny et Sandra Bullock, et suit cinq assassins qui se retrouvent dans un train à grande vitesse japonais, réalisant que leurs missions individuelles sont toutes interconnectées.

Quant à David Harbour, l’acteur a vu son étoile monter rapidement depuis qu’il a joué dans Netflix Choses étranges. Nuit violente ne sera pas le premier flirt de Harbour avec le genre du film d’action, l’acteur ayant dirigé le décevant du réalisateur Neil Marshall Hellboy redémarrer, a combattu Chris Hemsworth dans le hit Netflix Extraction, et a récemment rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que super-soldat Alexei Shostakov AKA Red Guardian dans Veuve noire.

David Harbour reprendra bientôt son rôle le plus célèbre de Jim Hopper dans la quatrième saison à venir de Choses étranges. Alors que la majorité des détails sont gardés secrets, il a été révélé que Hopper a survécu à la finale explosive de la saison 3, l’intrépide shérif ayant été emprisonné loin de chez lui dans les friches enneigées du Kamchatka, en Russie, où il fera face à des dangers à la fois humain… et autre. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose enfouie depuis longtemps, quelque chose qui relie tout.

Harbour a depuis révélé que la saison révélera les détails de la trame de fond de Hopper en disant: « Il y a donc ces trois choses que nous avons établies dans la saison que si nous ne payons pas, cela signifie que ce sont de mauvais écrivains. Et le Les frères Duffer sont de très bons écrivains. Je sais donc précisément que dans la saison 4, nous vous donnerons une grande, énorme révélation sur la trame de fond de Hopper. «

Il n’y a actuellement aucun mot sur quand la production sur Nuit violente commencera, mais avec le film qui devrait sortir en salles le 2 décembre 2022, on pourrait s’attendre à ce qu’il le soit bientôt. Cela nous vient du Hollywood Reporter.