David Harbour a dû avoir un gros visage prothétique après avoir perdu du poids avant Stranger Things 4

L’acteur a poursuivi: « Mais ils n’avaient pas encore été écrits. Heureusement, nous avons fait venir le miraculeux @barriegower et m’a donné le visage » plus plein « .

« Et la talentueuse chef des cheveux @sarahhindsgaul qui s’est assise avec notre « barbier » du goulag et a testé et testé et s’est assurée que nous pouvions raser mes vrais cheveux proprement et efficacement pour être filmés », a-t-il ajouté.