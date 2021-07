David Harbour a avoué son lien royal avec Millie Bobby Brown

Le port de David et Millie Bobby Brown ont 29 ans d’écart, mais elles ont quelque chose en commun : tous deux sont devenus célèbres pour leurs rôles dans la célèbre série Netflix, Stranger Things. Les personnages de Jim trémie Oui Onze Ils ont changé leur vie et cela a fait que leur relation a dépassé l’écran. Dans une interview, l’acteur a avoué son vrai sentiment envers son partenaire. Qu’a t’il dit?

« Millie et moi avons toujours eu une relation spéciale parce que je l’ai connue quand elle était très jeune. Je la connaissais avant que cette grande renommée n’arrive. », l’interprète de 46 ans a débuté dans un épisode du podcast Cette scène avec Dan Patrick collectés par Entertainment Weekly. En fait, la différence d’âge avec la fille qui est maintenant une star adolescente a poussé Harbour à l’approcher d’une manière différente.







« J’ai une réelle inquiétude. Je me soucie d’elle, de la célébrité et de tout ce pour quoi elle doit se battre. Et j’ai toujours ressenti ce genre d’affection paternelle profonde pour elle. »Il a ajouté comment il s’entend avec Millie, actuellement âgée de 17 ans. « J’ai un vrai sentiment de protection pour elle », Tenu.

L’alchimie entre les deux artistes est remarquable à l’écran, mais aussi hors écran. En avril, ils ont fait un croisement amusant sur les réseaux sociaux où la proximité entre les deux a pu être observée et même Bobby Brown a sauvé Harbour du ridicule car il a failli faire un spoiler géant de la saison 4 de Stranger Things.

@milliebobbybrown



Par ailleurs, à l’occasion de la dernière fête des pères, l’actrice a consacré un post spécial à son père Robert Brown, mais n’a pas oublié son partenaire. « Et bien sûr bonne journée pour toi aussi, David », a écrit et reçu le repostage de son collègue avec un autre tendre message : « Je t’aime ».