David Guetta et FEATHERWEIGHT : c’est ainsi que la collaboration de La Bebe, par Yng Lycas SONNE

© Gareth Cattermole/Getty ImagesDavid Guetta a présenté sa propre version de La Bebe

L’essence des corridos couchés est le mélange de trap et de rap avec les corridos, mais nous écoutons de nouveaux genres qui nous emportera non seulement par la vitesse des mots, mais aussi par le rythme, avec le nouveau remix réalisé par David Guetta de Le bébéavec Yng Lvcas et poids plume.

Pendant une bonne partie de l’année, Le chanteur mexicain Peso Pluma est en tête des listes des chansons les plus écoutées dans le mondealors s’il n’est pas surprenant que de plus en plus d’artistes recherchent des collaborations, la chanson présentée par Guetta, qui a immortalisé des chansons comme Se souvenir, Salope sexy, titane et Ne vous inquiétez pasparmi beaucoup d’autres.

A travers les réseaux sociaux, David Guetta, 55 ans et originaire de Paris, a montré son processus créatif en travaillant à son bureau avec son ordinateurpeaufinant les derniers détails de la chanson que l’on entendra sûrement durant l’été.

« La Bebe, mon remix de Yng Lcvas et Featherweight est maintenant disponible« Guetta a écrit dans un post sur son compte Instagram, où il compte plus de 10 millions de followers, mais pas avant de l’avoir assuré »ça se passe très bien“.

+ Voici comment le public a réagi au remix de La Bebe de David Guetta

Sur Instagram, même s’il y avait ceux qui célébraient David Guetta et les artistes mexicains, ils il y avait pas mal de critiques sur le travail du DJlui demandant de faire des chansons originales et lui assurant qu’il pourrait faire d’autres choses.

