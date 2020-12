David Giler, l’écrivain et producteur de ‘Alien’, est décédé

Il a été dévoilé aujourd’hui (21 décembre) Quoi David Giler, scénariste et producteur qui se démarque pour avoir travaillé sur la franchise de ‘Extraterrestre’, nous a quittés 77 ans.

Giler est mort dans la ville de Bangkok le passé 19 décembre et pour l'instant, la cause du décès n'a pas été révélée.







La nouvelle a été donnée par son ami et collaborateur, Walter Hill, qui a également travaillé comme producteur sur 'Extraterrestre', « S'ils se rencontraient David, ils savaient qu'il était spécial … la magie de sa personnalité est difficile à décrire: drôle, furieux, extrêmement cultivé, extrêmement bon lecteur, c'était un privilège d'écrire et de produire avec lui … et surtout, d'avoir son amitié étroite et profonde pendant près de 50 ans ».







La grande irruption de Giler dans l’industrie cinématographique, il s’est produit 1979, quand il a décroché son rôle de producteur sur le premier ‘Extraterrestre’, franchise dans laquelle il a travaillé sur chacun de ses films, en écrivant même quelques-uns.