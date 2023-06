David Fincher révèle ce qui n’allait pas avec La fille au tatouage de dragon

Plus de dix ans se sont écoulés depuis la première de l’adaptation hollywoodienne de La fille au tatouage de dragondirigé par David Fincher, l’un des cerveaux du cinéma de suspense psychologique et de thriller. Cependant, le réalisateur ne peut pas compter le film comme l’une de ses grandes réalisations.





Bien que le réalisateur soit fier de ce qu’il a fait avec le film basé sur les romans de Stieg Larsson, il reconnaît que le coût de porter l’histoire de Lisbeth Salander à l’écran était trop élevé et qu’ils ont pris un risque énorme avec. Cela a été révélé par le réalisateur lui-même lors d’une récente Masterclass au Tribeca Film Festival (via EW) :

« Nous l’avons fait comme nous le pouvions. Et quand les gens ont dit que ça coûtait trop cher pour le retour sur investissement, j’ai dit : « D’accord, swing et raté ». … J’ai pensé qu’il serait intéressant de voir si vous preniez ce matériel qui enthousiasme des millions de personnes et que vous le faisiez à un pouce de sa vie – pourrait-il supporter le genre d’argent qu’il faudrait pour le faire? … Nous avions promis très tôt que nous voulions faire un film qui n’était pas gênant pour son héritage suédois. Ils ont dit, ‘Eh bien, pouvez-vous le tourner à Atlanta ?’ J’étais comme, ‘Eh bien, non. Atlanta pour la Suède ? Je ne sais pas.’ Nous avons voulu qu’il soit fidèle à son essence. Vous tournez en Suède, vous tournez pendant huit ou neuf heures par jour, si vous avez de la chance. Et donc le film a pris 140 jours pour tourner. J’en étais fier. Je pensais que nous avions fait ce que nous voulions faire.

En 2018, Sony a tenté de redémarrer la franchise avec le réalisateur Fede Alvarez à la barre et Claire Foy dans le rôle de Lisbeth Salander, mais cela a abouti à un flop encore plus important. La première adaptation cinématographique d’origine suédoise est sortie en 2009, et c’est la seule qui a réussi à porter l’histoire originale complète à l’écran.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La trilogie originale de livres a été écrite par Larsson, qui a été publiée après sa mort en 2004. Quatre autres livres ont continué l’histoire, écrits par David Lagercrantz et Karin Smirnoff.

En rapport: 8 films presque réalisés par David Fincher





De quoi parle la fille au tatouage de dragon?

Images Sony

Mettant en vedette Daniel Craig et Rooney Mara, le film suit le journaliste Mikael Blomkvist, co-fondateur du magazine Millennium, qui est accusé de diffamation après avoir écrit un article sur un homme politique puissant, Hans-Erik Wennerström.

Après le scandale, Blomkvist décide de s’isoler pendant un certain temps et prend le travail d’Henrik Vanger, membre d’une des familles les plus riches du pays, propriétaire d’une grande entreprise. Bien que Blomkvist rédige les mémoires de Vanger aux yeux du reste du monde, il a en fait été embauché pour travailler sur le cas d’Harriet Vanger, la nièce d’Henrik qui a disparu il y a des années.

Pendant ce temps, Vanger engage une société de sécurité pour enquêter sur Blomkvist. Le travail est réalisé par Lisbeth Salander, une pupille de l’État avec de graves problèmes de socialisation et une enfance traumatisante, mais qui est un génie cybernétique extrêmement intelligent.

Finalement, Lisbeth et Mikael finissent par travailler ensemble pour résoudre le mystère de la disparition d’Harriet, pour découvrir une horreur bien plus grande qu’ils ne l’imaginaient.

La fille au tatouage de dragon met également en vedette Christopher Plummer, Stellan Skarsgård, Robin Wright et Joely Richardson.