David Fincher renouvelle son contrat d’exclusivité Netflix: plus Mindhunter en vue?

David Fincher, metteur en scène du chef-d’œuvre Sept et de nombreux films comme Zodiac, le réseau social ou Perdu (tous de grands longs métrages), suivra Lié à Netflix pendant au moins 4 ans supplémentaires, depuis juste avant la première de Mank, sa prochaine cassette exclusivement pour la plateforme diffusion, les responsables du service ont décidé de lier leur cinéaste le plus important pour continuer à produire du contenu pour eux.

Maintenant bien, Et si Mank échouait lamentablement? Bien que cela soit très improbable, puisque les critiques l’ont déjà soulevé lors de ses premiers visionnages, le David Fincher a réagi en plaisantant avec la situation: « en fonction de la réception de MankSoit j’aurai honte de demander ce qu’il peut faire pour abandonner, soit j’agirai comme un connard arrogant qui exigera de faire plus de films en noir et blanc. Non, je suis ici pour vous donner du contenu, quoi que cela signifie, probablement pour attirer les téléspectateurs pour attirer les téléspectateurs dans ma petite sphère d’influence. «

Maintenant, ce que les abonnés de Netflix est si le renouvellement du contrat d’exclusivité de David Fincher impliquera, à son tour, que le diffusion feu vert à la troisième saison de Mindhunter, l’un des projets restés en ‘Etre prêt ‘ et que le réalisateur lui-même doute de pouvoir continuer. Bien sûr, ce qui est certain, c’est qu’il continuera à produire des séries et des films: « J’ai signé l’accord avec Netflix aussi parce que j’aimerais travailler comme Picasso il a peint, essayant des choses très différentes, essayant de briser la forme ou de changer la façon dont elle fonctionnait. «

