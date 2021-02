David Fincher ne croit pas à la théorie de l’auteur et a une bonne raison pour laquelle

Depuis le début de la réalisation de films, l’une des plus grandes questions concernant l’art du cinéma se résume au crédit que méritent les différentes personnes impliquées dans la réalisation d’un film pour le produit final. La théorie de l’auteur soutient que la réalisation de films est un processus hautement centralisé et que le véritable art cinématographique ne peut être réalisé que si l’ensemble du film et toutes les personnes impliquées dans sa réalisation adhèrent étroitement à la vision et à la voix du réalisateur, qui est considéré comme le véritable auteur du projet. .

Naturellement, ceux qui considèrent la réalisation de films comme un processus plus collaboratif contestent la théorie de l’auteur. David Fincher est un cinéaste connu pour exercer un contrôle strict sur tous les aspects de ses films. Pourtant, étonnamment, Fincher a révélé dans une récente interview avec Collider qu’il ne croit pas au cinéma «d’auteur».

«Je ne crois pas à l’auteurisme, parce qu’en fin de compte, je ne pense pas que quiconque puisse informer un moment aussi explicitement, que ce à quoi tout le monde est au service est simplement l’idée d’une personne. J’ai le sentiment que la réalisation de films doit beaucoup plus au derby de démolition que pour la neurochirurgie. «

La vérité est que le processus de réalisation du film est beaucoup trop chaotique pour permettre à une seule voix centrale d’avoir le dessus à tout moment. Selon Fincher, il y a trop de facteurs qui contribuent à faire de la magie à l’écran, dont beaucoup échappent au contrôle humain, pour créditer le réalisateur seul pour avoir tout fait.

«Comme vous le savez bien, et comme le sait tous ceux qui ont passé du temps sur un plateau, il y a beaucoup de sueur, de jurons, de ruse et de manipulation, et vous devez être aussi doué pour les traumatismes contondants que pour sculpter des grains de riz. C’est la chirurgie du cerveau, la peinture intérieure de la maison, la mise en place d’un fond de teint et la psychologie de l’enfant. Tout cela se passe simultanément. C’est une chose très difficile pour les non-initiés d’imaginer le genre de douchebaggery possédé par eux-mêmes qu’il faut pour y arriver. Et parfois cela arrive par accident, et parfois cela se produit par une conception fractale explicite. Et parfois quelqu’un baise une ligne de la meilleure façon possible, et cela change la couverture et ce que signifie finalement cette scène. «

Il n’en reste pas moins que de nombreux cinéastes, de Tim Burton à Wes Anderson en passant par Quentin Tarantino, ont réussi à créer un cinéma qui reflète profondément leur vision et leur art personnels. Fincher a également déclaré sa conviction que le cinéma d’auteur peut être réalisé de temps en temps, mais jamais très proprement, ou à l’entière satisfaction du réalisateur.

«L’autorisme pourrait fonctionner si jamais je voyais quelqu’un avoir le pouvoir d’expliquer parfaitement ce qu’il veut, puis quatre-vingt-cinq autres personnes pour livrer exactement ce que c’est. Et puis vous pourriez certainement tourner et pointer à cette personne. Mais si vous êtes un putain de sculpteur talentueux, vous allez avoir des succès, et vous allez avoir des ratés. Et vous allez avoir des trucs avec lesquels vous essayez toujours de lutter, et ça finira par être un processus qui implique beaucoup de monde et beaucoup de saleté et beaucoup de gaspillage. Et, comme nous le disons toujours, « les films ne sont pas finis – ils sont abandonnés. » «

Cette nouvelle est apparue pour la première fois chez Collider.

