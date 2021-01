David Fincher insiste sur le fait que les films ne meurent pas en disséquant la tragédie du cinéma d’aujourd’hui

2020 a été l’année la plus destructrice pour les films. Le verrouillage mondial des théâtres a conduit l’industrie du divertissement au bord de l’effondrement. Pour une race particulière de pessimistes, 2020 n’était qu’une confirmation de ce qu’ils ont longtemps considéré comme la mort du cinéma et de la réalisation de films en général. Selon le cinéaste David Fincher, ce genre de discours est non seulement inutile mais carrément faux, comme il l’a expliqué au magazine Rolling Stone.

«Il y a cette idée que les films sont en train de mourir. Ils ne le sont pas. Il y a encore des minéraux à extraire, il y a encore des bijoux à trouver, et il y a encore différentes façons d’être choqué, diverti, exalté, terrifié. Ils ne font que changer . Vous changez avec eux. Je pense que quiconque, comme moi, est curieux de savoir comment raconter son histoire, il y aura beaucoup plus d’opportunités, au moins à court terme. Et selon la durée de cette pandémie, il peut avoir besoin de beaucoup plus. «

Fincher est souvent considéré comme un « puriste » en ce qui concerne la forme d’art cinématographique, insistant sur des centaines de prises pour chaque scène de film juste pour obtenir la photo parfaite. Mais cela ne veut pas dire que le cinéaste est un snob qui voit les théâtres comme le seul moyen digne de cinéma. Fincher a été l’une des premières élites hollywoodiennes à travailler avec Netflix sur la fourniture de contenu pour la plate-forme et son dernier film Mank a également été financé par le géant du streaming.

Alors que Fincher reconnaît que les salles de cinéma sont dans une situation désespérée et que le jour viendra peut-être que seuls des films à gros budget comme Marvel soient projetés dans les salles, il pense que nous sommes encore loin d’explorer les véritables profondeurs de la forme d’art cinématographique.

« Je crois que la tragédie du cinéma aujourd’hui est que nous ne sommes que 100 ans et que nous pensons savoir exactement ce que c’est. Nous ne le savons vraiment pas. Ce que nous avons fait est simplement raffiné une expérience à une histoire, qui est Le héros aux mille visages encore et encore. On bat ce tambour et on le bat assez régulièrement, parce que c’est une arnaque qui rapporte. Mais si je devais croire que nous avons atteint les limites de ce que le cinéma peut faire, faites-nous Je sens, parle, je serais déprimé de façon démesurée. Je ne le suis pas. Je suis enhardi et je sens que … Je n’ai plus besoin de chapitres publiés sur moi pour dire à quel point il est injuste que Marvel veuille faire un profit. Je n’ai pas de problème avec ça. Je n’ai jamais eu de problème avec ça. «

Poursuivant sa position optimiste, Fincher a conclu que les prochains jours verront les cinéastes trouver de nouvelles façons de transmettre leurs histoires au public, tout en admettant que le processus de réalisation d’un film peut être aussi frustrant que revigorant.

« Il y aura toujours des gens qui poussent, poussent, creusent et recherchent de nouvelles façons de faire la même chose, et de nouvelles façons de faire des choses que nous n’avons même pas encore imaginées. Regardez, réaliser des films, c’est un peu comme peindre une aquarelle à trois pâtés de maisons grâce à un télescope avec un talkie-walkie et 90 personnes tenant la brosse. Et aussi frustrant que cela puisse paraître, c’est aussi passionnant et revigorant quand il se détache. «

