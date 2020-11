David Fincher critique durement le Joker de Todd Phillips

Le réalisateur pense que le film mettant en vedette Joaquin Phoenix est une trahison des malades mentaux

Il y a un an, « Joker » est sorti, un film qui a été un succès de masse, et dont on parle encore aujourd’hui. Le film a atteint une énorme base de fans grâce à ce portrait de la descente aux enfers de son protagonistea, le Arthur Fleck de Joaquín Phoenix, dont le spectaculaire l’interprétation l’a élevé à l’Olympe du Oscars, obtenir remporter la statuette du meilleur acteur principal de l’année dernière.

Cependant, et malgré Le travail de Todd Phillips continue d’être salué Pour une grande partie de l’industrie, le film a rencontré un détracteur majeur, ni plus ni moins que David Fincher, le grand maître du suspense aujourd’hui, ce qui nous a laissé des films incroyables comme « Sept » ou « Zodiaque », et qui sortira dans deux semaines sur Netflix, « Mank », son nouveau film, dans lequel il racontera le ‘making of’ de «Citoyen Kane».

Dans une interview avec Le télégraphe, le réalisateur a parlé sans hacher les mots du film de Todd Phillips. Là, il a assuré que l’une des clés du film est la première en 2008 de « Le Chevalier Noir »Parce que si ce film de Nolan n’avait pas été un tel succès, Warner Bros. il n’aurait même pas osé produire « Joker ». Mais Fincher est allé plus loin. et fait référence au Joker de Joaquín Phoenix de cette manière: « J’imagine que quelqu’un a vu ce matériel et a pensé: Travis Bickle et Rupert Pupkin, nous les avons fusionnés, puis nous l’avons attrapé dans une trahison des malades mentaux, et nous avons donc levé un milliard de dollars« , Que pensez-vous des critiques de Fincher?

