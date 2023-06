David Fincher confirme Se7en 4K Remaster, plaisante sur la suppression numérique des armes à feu

Un remaster 4K de Se7fr est en préparation, comme l’a confirmé le réalisateur David Fincher. Barré par Fincher et écrit par Andrew Kevin Walker, Se7fr a été initialement publié en 1995. Il met en vedette Brat Pitt et Morgan Freeman en tant que paire de détectives enquêtant sur les crimes d’un tueur en série qui modélise ses meurtres après les sept péchés capitaux. Le film a été un grand succès au box-office et a été acclamé, considéré comme l’un des meilleurs thrillers policiers jamais réalisés.





Dans une nouvelle interview avec Variety, Fincher a confirmé que Se7fr obtient un tout nouveau remaster 4K, une nouvelle qui devrait ravir les fans qui attendaient cette sortie. Le réalisateur a poursuivi en expliquant certains des efforts déployés pour que le film ait fière allure lors de sa transition vers 4K, mais il a également précisé que personne n’a à s’inquiéter des modifications majeures apportées au contenu.

« Nous revenons en arrière et le faisons en 4K à partir du négatif d’origine et nous le suranalysons, le suréchantillonnons, faisons toute la diligence raisonnable et il y a beaucoup de conneries qui doivent être corrigées », déclare Fincher. « Parce qu’il y a beaucoup de choses que nous pouvons maintenant ajouter en raison de la plage dynamique élevée. Vous savez, le streaming multimédia est une chose très différente du film négatif 35 mm en termes de ce qu’il peut réellement retenir. Il y a donc, vous savez, beaucoup de fenêtres soufflées que nous devons en quelque sorte revenir en arrière et fantômes dans un peu de paysage urbain là-bas.

Le réalisateur a ajouté : «[I’m] fondamentalement contre l’idée de changer ce [the film] est. Je ne vais pas retirer toutes les armes des mains des gens et les remplacer par des lampes de poche.





Les détectives peuvent garder leurs armes dans le remaster Se7en 4K

Fincher semble faire référence de manière ludique à la sortie du 20e anniversaire de ET l’extra-terrestre. Célèbre, le réalisateur Steven Spielberg a fait retirer numériquement les armes et les a remplacées par des talkies-walkies pour le DVD sorti en 2002, bien qu’après cela ait suscité une certaine controverse, les versions ultérieures ont fini par remettre les armes à feu. Plus récemment, Spielberg lui-même a exprimé des regrets pour son décision d’essayer de retirer les armes de HE

« C’était une erreur. Je n’aurais jamais dû faire ça », a déclaré Spielberg lors d’une master class au Time 100 Summit. « HE est un produit de son époque. Aucun film ne devrait être révisé en fonction des objectifs que nous sommes maintenant, soit volontairement, soit forcés de regarder à travers. HE était un film que j’étais sensible au fait que les agents fédéraux s’approchaient des enfants avec des armes à feu exposées et j’ai pensé que je changerais les armes en talkies-walkies. »

Spielberg a ajouté: « Les années ont passé et j’ai changé mes propres opinions. Je n’aurais jamais dû toucher aux archives de mon propre travail, et je ne recommande à personne de le faire. Tous nos films sont une sorte de panneau indiquant où nous en étions. quand nous les avons faites, à quoi ressemblait le monde et ce que le monde recevait quand nous avons sorti ces histoires. Donc je regrette vraiment d’avoir ça là-bas.

Heureusement, les fans n’auront pas à s’inquiéter de la Se7fr Le remaster 4K reçoit le même traitement. Pour l’instant, le remaster n’a pas encore de date de sortie.