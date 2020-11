David Fincher compare la fabrication de « Joker » à « Fight Club »

Le réalisateur David Fincher a parlé du Joker de Todd Phillips et de la surprise qu’il a été de voir l’histoire de l’origine des supervillains devenir un si grand succès.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images

«Je ne pense pas que quiconque aurait regardé ce matériel et pensé, oui, prenons [‘Taxi Driver’s’] Travis Bickle et [‘The King of Comedy’s’] Rupert Pupkin et les confondre, puis le piéger dans une trahison des malades mentaux, et le trotter pour un milliard de dollars », a déclaré Fincher. «Je suis sûr que Warner Bros a pensé à un certain prix, et avec le bon casting, et avec De Niro venant pour le tour, ce serait un double ou un triple possible. Mais je ne peux pas imaginer que ce film aurait été sorti s’il avait été 1999. »

Fincher a continué à suggérer que la production du film lui rappelait son temps à faire Club de combat: « Le point de vue général par la suite parmi les types de studio était: » Nos carrières sont terminées « . Le fait que nous ayons réalisé ce film en 1999 est toujours, à mon avis, un miracle.

Malgré son mépris pour les dirigeants de studios prétendument avares, Fincher dit que les services de streaming comme Netflix, avec lesquels il a travaillé à de nombreuses reprises, sont bien meilleurs pour financer des projets «à prix moyen»: «La réalité de notre situation actuelle est que les cinq familles ne le font pas. Je veux faire quoi que ce soit qui ne puisse pas leur rapporter un milliard de dollars », dit-il. «Aucun d’entre eux ne veut être dans le secteur du contenu stimulant à prix moyen. Et cela élimine exactement le genre de films que je fais. Ce que font les streamers, c’est fournir une plate-forme pour le type de cinéma qui reflète réellement notre culture et se débat avec de grandes idées: où sont les choses, ce dont les gens sont anxieux et incertains. Voilà le genre de films qui auraient été morts à leur arrivée il y a cinq ans.

Le prochain film de Fincher Mank sortira sur Netflix le mois prochain.

