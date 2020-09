David et Victoria sont nostalgiques: Romeo Beckham reçoit de jolies vidéos pour le 18e

La plupart des parents passent trop de temps avec leurs enfants. Tout comme David et Victoria Beckham. À l’occasion du 18e anniversaire de leur fils Romeo, l’ex-star du football et le créateur de mode partagent des moments touchants de sa vie.

Romeo Beckham, la deuxième progéniture la plus âgée de David et Victoria Beckham, a célébré son 18e anniversaire le 1er septembre. Bien sûr, ses célèbres parents ont insisté pour le célébrer sur les réseaux sociaux.

L’ex-pro du football David Beckham a publié une vidéo sur Instagram qui dépeint la vie de Romeo de sa naissance à nos jours avec de nombreux clichés. «Félicitations à mon (plus) petit garçon», écrit le père de 45 ans dans son message. “Vous êtes devenu l’une des personnes les plus merveilleuses. Nous vous aimons tellement, n’abandonnez jamais vos rêves et vos objectifs.”

En arrière-plan se trouve la chanson “4 Seasons Of Loneliness” de Boyz II Men, dont Romeo est né selon son père. “La vidéo vous montre allongée dans mes bras le premier jour jusqu’au jour où j’ai découvert que mon fils est plus grand que moi”, ajoute la star du football apparemment nostalgique avec un emoji en pleurs. “Je t’aime, papa”, a commenté Roméo sur la vidéo.

Mama Victoria a également publié un clip similaire pour féliciter la jeune femme de 18 ans. L’ancienne Spice Girl a choisi “My Cherie Amour” de Stevie Wonder comme titre et écrit à propos du message: “Joyeux anniversaire Roméo. Nous ne pourrions pas être plus fiers de l’homme que vous êtes devenu. Vous êtes belle, à l’extérieur comme à l’intérieur. Nous t’aimons.”

Le frère aîné de Romeo, Brooklyn, 21 ans, s’est joint à une publication d’anniversaire sur Instagram. En plus d’une photo de lui tenant son frère nouveau-né dans ses bras, Brooklyn a partagé un instantané des deux en maillot de football. Cruz Beckham, 15 ans, a partagé une photo de groupe avec le plus jeune frère, Harper Seven, neuf ans.