David et Victoria Beckham célèbrent l’anniversaire de leur fils Brooklyn avec des photos de retour

Joyeux anniversaire, Brooklyn Beckham!

Le fils aîné de David et Victoria Beckham a eu 22 ans jeudi, et ses parents ont célébré avec quelques messages doux et des photos de retour sur Instagram.

«Joyeux anniversaire Bust. nous vous aimons tellement et espérons que vous passerez la journée la plus formidable », a écrit David Beckham sous-titré une jolie photo de Brooklyn alors qu’un petit garçon portant un bonnet de bain. «Nous sommes si fiers de l’homme que vous êtes devenu. 22 ans wow. Je t’aime grand garçon @brooklynbeckham. «

La mère de Brooklyn a également partagé une jolie photo sépia d’elle-même jouant avec lui lorsqu’elle était bébé.

«Il y a 22 ans aujourd’hui, nos vies ont changé à jamais. L’âme la plus gentille et la plus belle. Le fils, le frère et le fiancé les plus incroyables », a-t-elle écrit dans la légende. «Joyeux anniversaire @brooklynbeckham. Nous vous aimons et sommes si fiers de l’homme que vous êtes devenu x. »

Dans son histoire Instagram, la fière maman de quatre enfants a également partagé certaines de ses photos préférées prises par Brooklyn, qui est à la fois photographe et mannequin.

Deux des frères et sœurs de Brooklyn se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à leur grand frère.

Romeo Beckham, 18 ans, a partagé une photo de lui et de Brooklyn alors que des enfants portaient des uniformes de football avec la légende: «Joyeux 22e anniversaire, mon frère, j’espère que vous passerez une journée formidable.»

Cruz Beckham, 16 ans, a posté une jolie photo de ses frères et de son père, écrivant dans la légende: « wow, je ne peux pas croire votre (sic) 22, je t’aime frère. »

David et Victoria Beckham ont également une fille de 9 ans, Harper.

Brooklyn a annoncé ses fiançailles à sa petite amie, l’acteur Nicola Peltz, l’été dernier. Peltz s’est également rendue sur Instagram jeudi pour célébrer la journée spéciale de son fiancé.

«Joyeux anniversaire bébé», a-t-elle légendé une photo d’elle et de Brooklyn debout sur la plage. «Vous êtes une personne tellement incroyable et votre cœur est en or pur. je t’aime tellement brooklyn. «

«Je t’aime tellement Nicola x ma moitié», a répondu Brooklyn dans les commentaires.

L’amour était clairement partout pour l’anniversaire de Brooklyn – en espérant que ce soit une belle journée!