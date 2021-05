David Ellefson réagit après avoir été expulsé de Megadeth

Durant la semaine, Megadeth a annoncé le licenciement de son bassiste, David Ellefson en raison d’une série d’accusations de pédophilie, auxquelles le musicien a répondu en déclarant qu’il allait intenter une action en justice contre celui qui a publié la vidéo qui a suscité les accusations contre lui.

La décision de Megadeth de licencier Ellefson est intervenue après que des allégations de harcèlement sexuel contre le bassiste ont fait surface début mai. Les accusations sont survenues lorsqu’une série de captures d’écran et une vidéo avec un contenu explicite sont devenues virales sur Internet.

Avant l’émergence des images, Ellefson a déclaré dans un communiqué qu’il y aurait « des conversations et des interactions privées et personnelles », alors qu’il a été révélé que les actes auraient été avec une fille plus âgée.

Plus tard, Ellefson a nié les allégations de harcèlement d’un mineur, qualifiant les images et la vidéo de « interactions privées entre adultes qui ont été sorties de leur contexte et manipulées pour nuire à ma réputation, ma carrière et ma famille ».







Tout en annonçant le licenciement d’Ellefson de Megadeth, Dave Mustaine et la société a déclaré que la décision avait été prise après une «relation déjà détériorée» avec le musicien.

Dans sa dernière déclaration, le bassiste David Ellefson a déclaré qu’il prévoyait de porter plainte contre la personne responsable du partage de la vidéo explicite en ligne.