David Ellefson annonce son nouveau groupe suite à son expulsion de Megadeth

Après son expulsion de Megadeth, le bassiste David Ellefson a présenté au public son nouveau projet musical avec le groupe « The Lucid », dans lequel il a la collaboration de certains des membres les plus importants des groupes Fear Factory et Sponge. Ce nouveau groupe dispose déjà d’un premier album studio éponyme qui prépare sa sortie pour le 15 octobre prochain.

Les membres de « The Lucid » ont déjà mis leur nouvel album en prévente (via le lien suivant) et ont présenté au public leur premier single, qui s’intitule « Maggot Wind », dont Ellefson a exprimé son enthousiasme à « explorer de nouvelles comédies musicales territoires » avec le groupe.

Le chanteur de Sponge Vinnie Dombroski, le batteur de Fear Factory Mike Heller et Drew Fortier à la guitare rejoignent David Ellefson à la basse après leur implication dans le groupe Bang Tango depuis 2015. vous travaillez avec de nouvelles personnes », a commenté Ellefson.

Après avoir anticipé leur projet en 2019, Ellefson et Fortier ont finalement annoncé que leur film d’horreur au format « found Footage », qui s’intitule « Dwellers », aura déjà une sortie commerciale le 12 octobre. Le film raconte l’odyssée d’un cinéaste et de son équipe qui entreprennent une enquête sur la disparition de sans-abri dans une ville américaine.

Ces projets sont les premiers qu’Ellefson a présentés au public après que ses confrères du groupe Megadeth aient pris la décision de l’expulser lorsque des accusations ont commencé à faire surface d’avoir approché un mineur sur Internet, avec divers messages de nature explicite en cours de fuite. sur Internet, ainsi que quelques vidéos.

David Ellefson a noté que ces interactions étaient de nature consensuelle avec un autre adulte et avaient été sorties de leur contexte. Pendant ce temps, Dave Mustaine, leader de Megadeth, a souligné que le groupe ne partageait plus d’affinité avec le musicien depuis longtemps, donc la possibilité de son retour est exclue.