David Duchovny commente le retour potentiel de X-Files

Dans les années 1990, la série de science-fiction Les fichiers X a pris le monde d’assaut. La série a suivi le duo bien-aimé d’agents spéciaux du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, alors qu’ils exploraient des cas inexplicables et des conspirations potentielles du gouvernement. Le succès de l’émission a finalement conduit à des films, à des séries dérivées et finalement à un renouveau de courte durée, faisant Les fichiers X l’une des séries de science-fiction les plus anciennes à la télévision. Récemment, lors d’une interview avec le podcast The Discourse, Fichiers X Star David Duchovny a révélé s’il envisagerait ou non de revisiter son personnage emblématique.





Au départ, l’acteur/réalisateur/scénariste parlait de certains de ses projets récents comme son film Le Domaine et son roman graphique récemment publié Keplerce dernier s’inspirant de Planète des singes. Sans surprise, Duchovny a également été interrogé sur Fichiers X et s’il envisagerait ou non de ramener Fox Mulder.

« Je ne peux pas vraiment répondre à cette question », a déclaré Duchovny en ce qui concerne le retour de son personnage. « Pour moi, revenir, c’est toujours comme, ‘Eh bien, quelles sont les histoires? Quelle est la raison d’être à ce stade?’ Je veux dire, il y a plusieurs raisons d’être. L’une d’entre elles pourrait être parce que les gens veulent le voir. Une autre serait que Chris [Carter] ou quelqu’un que Chris connaît et aime dit : « Oh, j’ai une histoire à raconter ! » Vérifiez ceci – c’est ainsi que nous pourrions le faire maintenant. Il n’y a pas un monde où nous revenons simplement et le faisons comme nous le faisions avant parce que le monde a changé. »





David Duchovny n’envisagerait de revenir aux fichiers X que dans des circonstances spécifiques

Duchovny a poursuivi en notant qu’il serait prêt à envisager de revenir si une autre reprise de la série apportait quelque chose de nouveau à la table. Le Évolution La star a dit : « Comment pouvons-nous changer avec ça ? Si vous pouviez me dire : « Faisons comme ça maintenant », c’est comme ça que je suis revenu la dernière fois. Et je me suis dit : « Laissez-moi essayer. Vous allez jouer ce gars dans la trentaine et la soixantaine. C’est un défi intéressant, mais vous ne voulez pas le jouer de la même manière. Vous ne voulez pas raconter les mêmes histoires parce que ça devient un peu bizarre et obscène. Vous ne voulez pas être le [Rolling] Stones continue d’écrire sur le fait d’avoir embrassé des filles sur le siège arrière d’une voiture alors qu’elles avaient quatre-vingts ans. Je veux dire, tu pourrais le faire, et tu pourrais gagner beaucoup d’argent, mais une partie de toi mourrait. »

Les remarques de Duchovny sur son Fichiers X Le personnage est notamment similaire à celui de son ancienne co-star Gillian Anderson qui a récemment clarifié ses anciens commentaires en disant qu’elle avait fini de jouer la partenaire de Fox Mulder, Dana Scully. Anderson a dit à Variety (via ScreenRant) qu’elle envisagerait de revenir si Fichiers X changé les choses. « Pour même commencer à avoir cette conversation, il faudrait qu’il y ait un tout nouveau groupe d’écrivains et le relais devrait être passé pour qu’il se sente comme si c’était nouveau et progressif. »