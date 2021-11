David Duchovny a presque joué l’incroyable Hulk du MCU

Compte tenu de sa popularité et de son importance pour le MCU, il est toujours difficile de croire que Mark Ruffalo n’était pas le premier acteur à incarner Hulk dans la saga Infinity, Ed Norton ayant joué le géant vert pas si gai d’abord dans le deuxième MCU de 2008. film, L’incroyable Hulk. Bien sûr, alors que Norton a plongé après un seul film, faisant sans doute la place à la meilleure itération de Bruce Banner jamais mise à l’écran, il semble qu’il y avait un autre nom au début de la course pour jouer le bon docteur avant même Norton et c’était Les fichiers X vedette David Duchovny.

Quand Marvel jouait le rôle de Bruce Banner dans L’incroyable Hulk, Norton et Duchovny étaient les deux noms en lice pour le rôle. Bien sûr, Duchovny avait de l’expérience avec les films de genre, étant apparu dans des sorties sur grand écran de Les fichiers X et Évolution, et avait déjà une énorme légion de fans derrière lui à l’époque, et c’était en grande partie l’intérêt de Marvel pour lui et Norton. En effet, à l’époque L’incroyable Hulk était dû au film, le deuxième Fichiers X film, Je veux croire, était déjà en production à peu près au même endroit au Canada, et il a été envisagé de retarder le tournage de Hulk juste pour accommoder le film de Duchovny Fichiers X tirer.

En fin de compte, comme nous le savons, le rôle a été confié à Ed Norton et, à bien des égards, il est devenu l’un des rares faux pas de casting commis par Marvel au cours des 13 dernières années. Il y avait un certain nombre de problèmes avec Norton qui n’étaient pas apparents jusqu’à ce que le film soit en production, mais leur impact collectif signifiait que Norton continuer dans le rôle au-delà de cette première apparition était à peu près intenable dès le début. Norton était un fan autoproclamé de Hulk, ce qui signifiait qu’il avait certaines idées sur ce que devrait être le personnage, ce qui a conduit à de fréquents affrontements avec Marvel Studios pendant le tournage lorsque l’acteur aurait réécrit le script en fonction de ce qu’il pensait que Hulk devrait faire à certains points.

Alors que Duchovny est surtout connu pour ses rôles de genre, l’acteur a déclaré dans le passé qu’il n’était « pas un gars de la bande dessinée » qui, s’il avait été choisi, aurait peut-être évité ce genre de problèmes, mais, tout comme Norton, aurait Je l’ai aussi probablement vu s’écarter de la franchise dès le début. Le résultat global aurait-il été différent au moment où Les Vengeurs est-ce que ça aurait été le moment pour Mark Ruffalo de briller ?

En ce qui concerne Ruffalo, ce qui est encore plus bizarre, c’est que L’incroyable Hulk le réalisateur Louis Leterrier a en fait suggéré Ruffalo pour le rôle dans le film original, mais l’idée a été rejetée par le studio en raison de la réputation de l’acteur en tant que star de films sérieux, et il n’était pas aussi connu qu’Ed Norton. Les deux aspects de cet argument semblent un peu redondants avec le recul, et comme Ruffalo est sur le point de revenir dans les années 2022 elle-hulk série, avec le potentiel d’un nouveau film solo de Hulk qui serait également en préparation, il y en a très peu qui ne croient pas qu’à la fin, le bon homme a finalement obtenu le poste. Cette nouvelle a été initialement rapportée par Moviehole.





