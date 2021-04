David Duchovny a failli refuser son rôle dans «  X-Files  »

L’acteur qui a joué Renard mulder dans le acclamé, ‘X-Files’, David Duchovny, a révélé qu’il était sur le point de refuser le rôle dans l’épisode pilote de la série.

‘X-Files’ a été créé par Chris Carter et la série originale a été créée sur Fox en 1993, pendant neuf saisons. La série de science-fiction avec Duchovny et Gillian Anderson Il a suivi des agents spéciaux du FBI enquêtant sur des cas mystérieux non résolus concernant des problèmes paranormaux et l’existence d’une vie extraterrestre.







La série s’est ensuite étendue à deux films et à deux nouvelles saisons en 2016 et 2018 qui ont vu le retour des agents Mulder et Scully.

Selon les informations de Deadline, la légendaire co-star de la série, Duchovny a failli refuser le rôle de Fox Mulder pour faire un film à sa place. Plus tard, l’acteur a été persuadé par ses agents de filmer l’épisode de «X-Files», ce qui, en perspective, a-t-il déclaré être la bonne décision.

« L’émission parlait d’extraterrestres. Combien de temps cela pourrait-il durer? C’était un bon pilote mais, allez-vous montrer aux extraterrestres ou pas… Je n’étais pas intéressé par les théories du complot et j’étais prêt à dire: «Je passerai ce pilote, parce que je ferai cet autre projet».







«C’est terrifiant de penser à l’envers, si je n’avais pas ouvert cette porte ou si j’avais tourné à gauche ou à droite. Peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Ils disent que les acteurs sont stupides… eh bien, c’était moi », a ajouté Duchovny.

Sans aucun doute, la décision de Duchovny a porté ses fruits, devenant un succès massif qui a maintenu une base de fans massive au fil des décennies. Bien que l’acteur ait quitté la série au cours de la saison sept en raison de différends contractuels, il a continué à apparaître de manière récurrente, en plus de revenir dans son rôle pour les films suivants et les deux dernières saisons.