David Dastmalchian rejoint l’enregistrement sur Boston Strangler

L’acteur David Dastmalchian a réussi à capter l’attention du public et des grands studios hollywoodiens en présentant des performances très remarquables dans « The Suicide Squad » et « Dune » avec les rôles de Polka-Dot Man et Piter De Vries, respectivement, de sorte qu’il n’est pas surprenant sa signature dans l’un des nouveaux projets de 20th Century Studios inspiré par l’un des crimes les plus célèbres des États-Unis.

Selon The Hollywood Reporter, Dastmalchian fera partie d’un film inspiré de l’affaire « Boston Strangler ». Bien que le rôle qu’il jouera dans le film soit inconnu, son personnage a été décrit comme « un rôle inconnu de grande importance », avec la participation de Carrie Coon, Alessandro Nivola, Chris Cooper et Keira Knightley.

El caso del “estrangulador de Boston” involucra el asesinato de al menos 11 mujeres en dicha ciudad estadounidense entre 1962 y 1964. La cinta presentará a Knightley en el papel de Loretta McLaughlin, la periodista que presentó por primera vez la historia de estos asesinatos ante la presse.

Avec son collègue Jean Cole, on se souvient de McLaughlin dans l’histoire du journalisme pour avoir défié les normes sexistes de l’époque, effectuant une couverture complète de l’affaire malgré le fait qu’elle a mis sa propre vie en danger en découvrant le réseau de corruption derrière le véritable identité du meurtrier.

Scott Free, Ridley Scott, Kevin Walsh et Michael Pruss joueront le rôle de producteur exécutif aux côtés de Tom Ackerley et Josey McNamara du label de production LuckyChap Entertainment. Ce projet sera un nouvel ajout à l’histoire d’acteur de Dastmalchian, dont le rôle dans « The Suicide Squad » a été écrit spécialement pour lui par James Gunn. Il n’y a pas encore de détails sur qui sera en charge de la réalisation du film.