David Dastmalchian du Boogeyman a affronté des démons personnels pour jouer dans le film d’horreur de Stephen King

L'un des acteurs de Le croque-mitaine, réalisé par Rob Savage, est David Dastmalchian, qui a initialement refusé de jouer plusieurs fois dans le film pour des raisons personnelles. Dans le film, Dastmalchian incarne Lester Billings, qui modifie la vie de son psychiatre et des deux enfants du médecin en les mettant en contact avec le monstre éponyme.





Le film est basé sur la nouvelle du même nom de Stephen King, dont Dastmalchian est un grand fan. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Dastmalchian a révélé qu’il avait le chien de l’histoire originale gagné sur son étagère. Cependant, il a refusé à plusieurs reprises le rôle parce que la perspective de pénétrer dans l’espace de tête de Lester l’effrayait.

« Je suis quelqu’un qui a failli me suicider plusieurs fois, et c’est un thème avec lequel cette histoire joue. Donc, j’ai en fait dit: » Je ne pense pas que je peux faire ça « , les deux premières fois où ils sont venus Ensuite, j’ai beaucoup réfléchi à ce que Stephen King signifie pour moi, et j’ai pensé à ce réalisateur, Rob, et à ce que sa vision signifiait parce que nous nous sommes rencontrés et avons parlé. Et puis j’ai dit: « D’accord, voyons ce qui se passe. » Et c’était dur, mec. C’était vraiment dur. »

Dans le passé, les luttes de Dastmalchian contre la dépression l’ont amené à consommer de la drogue au lycée pour se soigner lui-même. Puis, après avoir déménagé à Chicago pour le programme de théâtre de l’Université DePaul, il a fini par succomber à une dépendance à l’héroïne et s’est retrouvé sans abri. Après avoir fréquenté un établissement psychiatrique et une cure de désintoxication, Dastmalchian a travaillé comme télévendeur et a fait des spectacles de théâtre gratuits lorsqu’il a auditionné pour le deuxième film Batman de Christopher Nolan.

« L’un des plus grands cinéastes de tous les temps m’a regardé et m’a dit: » Ouais, toi. Viens en faire partie. Le dernier jour de mon tournage Le Chevalier Noir, je me souviens que je suis passé devant l’allée où je dormais quand j’étais sans-abri et que je luttais contre ma dépendance. Cette expérience, ma toute première fois sur le plateau d’un film, a changé ma vie de toutes les manières que vous pouvez imaginer. »

David Dastmalchian a assumé de nombreux rôles différents

Après sa brève mais mémorable apparition en tant que Thomas Schiff dans Le Chevalier Noir, Dastmalchian est apparu dans plusieurs projets notables, tels que Bob Taylor dans Les prisonniersKurt dans L’homme fourmiet Polka-Dot Man dans La brigade suicide. En plus de cela, Dastmalchian fait aussi un peu d’écriture, comme le Comte Crowley des bandes dessinées qui explorent la toxicomanie et le bien-être mental, qui sont des problèmes qui comptent pour lui.

« Il y a tellement de stigmatisation autour de ce genre de choses. Je ne suis qu’un acteur de personnage, je ne suis pas une star de cinéma et je n’ai pas de plate-forme massive avec des milliards de fans. Mais chaque fois que j’en ai l’occasion, [I say that] la réalité [is] nous devons nous débarrasser de ces putains de stigmates ; nous devons nous parler de ce genre de choses. Nous n’avons pas le droit d’être aussi vulnérables que nous devons l’être, d’être en bonne santé, de vivre la vie que nous sommes capables de vivre. Je pense que nous allons quelque part, mais il reste encore beaucoup à faire. »

Dastmalchian est quelqu’un qui croit au vieil adage « il n’y a pas de petites pièces » et se réjouit de la façon dont il a pu travailler dans le genre de l’horreur. Outre Le croque-mitaineun autre projet d’horreur à venir pour l’acteur est Tard dans la nuit avec le diable. King lui-même a vu les deux films et leur a donné son sceau d’approbation.