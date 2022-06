David Dastmalchian de Dune jouera dans le film d’horreur australien Late Night With the Devil

Dunec’est David Dastmalchian a été choisi pour diriger le prochain film d’horreur indépendant Tard dans la nuit avec le diable, Rapports de variété. Le film se déroule en 1977 et l’acteur joue un animateur de talk-show de fin de soirée dont l’émission tourne horriblement mal et déchaîne le mal dans les maisons des téléspectateurs. Tard dans la nuit avec le diable est réalisé par Colin et Cameron Cairnes, l’équipe australienne d’écriture et de réalisation derrière les films d’horreur australiens 100 acres sanglants et Campagne de peur.

Dans une déclaration commune, le frère Cairnes a discuté du prochain film en disant :

« Dans les années 70 et 80, il y avait quelque chose de légèrement dangereux dans la télévision de fin de soirée. Les talk-shows en particulier étaient une fenêtre sur un monde étrange pour adultes. Nous avons pensé que combiner cette atmosphère chargée en direct avec le surnaturel pourrait créer une expérience cinématographique particulièrement effrayante. »

Les fondateurs de Spooky Pictures, Roy Lee et Steven Schneider, Derek Dauchy et Mat Govoni de Future Pictures, Adam White et John Molloy sont tous les producteurs de Late Night With the Devil. Le cinéaste australien Joel Anderson, Rami Yasin et Dastmalchian sont producteurs exécutifs. Late Night est une collaboration entre Future Picture, Spooky Pictures et Image Nation Abu Dhabi. Spooky Pictures et Image Nation Abu Dhabi ont récemment collaboré au thriller Observateurmettant en vedette Ça suit » Maïka Monroe.

Aucune information sur les dates de sortie de Tard dans la nuit avec le diable est actuellement disponible. Le film est actuellement en tournage en Australie.

Projets précédents et à venir de David Dastmalchian

Au cinéma, Dastmalchian a joué le plus récemment Mentat Piter de Vries dans l’adaptation Dune de Denis Villeneuve, mais il a commencé sa carrière d’acteur sur scène avec plusieurs compagnies de théâtre de Chicago. Pour ses performances scéniques, il a reçu des éloges pour ses rôles dans La verrerie et Enfant enterré. Il fait ses débuts au cinéma en 2008, lorsqu’il joue le rôle de Thomas Schiff dans Christopher Nolan. Chevalier noirface au Joker de Heath Ledger.

En 2014, Dastmalchian a joué dans Animaux, un film indépendant semi-autobiographique qu’il a écrit. En mars, il a reçu le prix spécial du jury pour le courage de la narration au festival du film South by Southwest. Le film et sa performance ont été félicités pour avoir dépeint une vision réaliste de la toxicomanie. Dastmalchian est apparu à la télévision et au cinéma, y ​​compris à la fois Films Ant-Man, The Suicide Squad, A Million Little Pieceset les CW Le flash. L’acteur a collaboré avec le réalisateur Villeneuve sur Prisonniers, Blade Runner 2049 et Dune.





Dastmalchian sera à l’affiche de trois films dont la sortie est prévue en 2023 : celui d’André Øvredal Dernier voyage du Déméter, une adaptation cinématographique d’horreur d’un chapitre de Dracula de Bram Stoker ; dans le film biographique J. Robert Oppenheimer de Christopher Nolan Oppenheimer; et celui de Rob Savage Le croque-mitaineun film d’horreur basé sur la nouvelle du même nom de Stephen King en 1978.