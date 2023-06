David Dastmalchian a initialement refusé de participer au film « The Boogeyman »

David Dastmalchian a révélé qu’il avait initialement refusé de jouer le rôle de Lester Billings pour Le croque-mitaine, lors d’une interview avec Collider. Le film d’horreur et de mystère qui vient de sortir dans les salles de cinéma le 2 juin dernier n’aurait probablement pas Dastmalchian parmi les acteurs principaux s’il ne changeait pas d’avis. Dastmalchian n’était tout simplement pas prêt à accepter des «rôles sombres» après être sorti de la pandémie.





Pour lui, il a juste fait trop de « ténèbres » et n’était pas prêt à le refaire pour le moment.

« Dan Cohen m’a envoyé le scénario de 21 tours, et je connais Dan depuis longtemps. Dan a dit, c’est le rôle, le réalisateur et je pense que c’est parfait pour toi et tu dois le faire, et je l’ai lu et j’ai dit : ‘Absolument pas !’ et je n’ai aucun intérêt à incarner Lester Billings. Je m’en fous d’y aller. J’ai fait trop de choses dans l’obscurité, et j’ai besoin d’une pause, et je ne peux pas le faire.

Dan Cohen (connu pour produire Stranger Thing, The Adam Project et Free Guy) n’a pas cédé au refus de Dastmalchian. L’acteur a raconté comment cela s’était passé et l’a finalement convaincu de faire partie du film d’horreur récemment sorti.

« Dan Cohen est beaucoup de choses, un producteur doué, un être humain merveilleux, mais il est aussi implacable, et il n’arrêtait pas de me parler, disant, si je pouvais juste te faire parler à Rob et entendre sa vision de ce qu’il pense que Lester pourrait être et ce que vous pourriez en faire. Je ne sais tout simplement pas si j’ai la capacité en moi en ce moment pour aller là où vous devez aller. Nous sortons d’une pandémie, et ça a été une période sombre dans toutes nos vies. Vous savez, donnez vie à un gars qui, à bien des égards, représente tant de choses qui me font le plus peur dans cette vie. Et puis bien sûr, le zoom fatidique arrive enfin avec Rob Savage et je pars, J’aime ce gars. »

The Boogeyman donne au public une solution d’horreur avant l’été.

Le dernier film d’horreur de Rob Savage, Le croque-mitaine, a choisi David Dastmalchian pour le rôle de Lester Billings. Bien qu’il n’ait été vu que dans une seule séquence pendant toute la durée du film, sa présence a donné le ton de ce qui va arriver. Dastmalchian a joué son rôle avec succès et son influence se fait sentir tout au long du film.

Le croque-mitaine, la nouvelle de Stephen King, raconte l’expérience déchirante et effrayante du thérapeute Will (Chris Messina) et de ses deux filles Sadie (Sophie Thatcher) et Sawyer (Vivien Lyra Blair). La famille essayait de faire face à la perte de la femme de Will et de la mère de ses enfants. Tout en essayant d’avancer dans leur vie, Will reçoit à contrecœur un nouveau patient, Lester Billings, qui vient de se présenter à son bureau à domicile. C’est alors que les choses ont commencé à prendre une tournure.