David Cronenberg veut réunir les stars de Twilight Kristen Stewart et Robert Pattinson dans un nouveau film

Bien que son dernier film, Crimes du futurn’est pas encore sorti en salles, David Cronenberg regarde déjà des années à venir pour de nouveaux films potentiels. Selon des rapports récents, son dernier projet, intitulé : Les Linceuls, est en travaux. Cronenberg écrira et réalisera le film, qui mettra en vedette Vincent Cassel en tant qu’homme d’affaires innovant et veuf en deuil qui construit un appareil pour se connecter avec les morts à l’intérieur d’un linceul funéraire. Le son Cronenberg vous suffit-il ? Le réalisateur a récemment parlé avec World of Reel de ce qui pourrait être la prochaine après Les Linceuls. Il s’avère une réunion entre Kristen Stewart et Robert Pattinson est sur la table.

« C’est Robert qui m’a présenté Kristen. Ils se sont magnifiquement développés, séparément, en tant qu’acteurs. Faire des films d’art et d’essai et réussir à le faire. » dit Cronenberg. « Pour moi, oui, je peux certainement penser à un film ou à une idée, ce serait génial de les avoir tous les deux ensemble. »

Cependant, le réalisateur a tenu à rappeler que son emploi du temps est déjà bien rempli pour l’instant. Il a déclaré : « Je ne veux pas entrer dans le sujet parce que ce ne serait pas mon prochain film, cependant, cela pourrait être problématique car les fans pourraient s’attendre à un certain type de relation et cela les empêcherait de créer de nouveaux personnages pour leur. »

Cronenberg a peut-être raison. Pattinson et Stewart ont joué le rôle d'Edward Cullen et Bella Swan dans le Crépuscule série, et il peut être difficile pour le public de voir le couple comme autre chose.





Ce ne sera pas un autre crépuscule





Sommet

David Cronenberg est connu pour son horreur corporelle et son gore excessif, il est donc prudent de dire qu’un film impliquant les deux ne sera pas une autre histoire d’amour. Pattinson et Stewart ont fait de leur mieux pour se démarquer de la franchise, jouant dans plusieurs films indépendants et productions à petit budget. Pattinson a joué des rôles dans le film Netflix, Le roi et a montré ses talents d’acteur dans Robert Egger Le phare. Il est récemment apparu dans le rôle de Neil dans Christopher Nolan Principe. Cette année, Pattinson a endossé le rôle de croisé capé dans Matt Reeve Le Batman, un énorme succès au box-office. Stewart a joué le rôle de la princesse Diana dans le film de 2021 Spencerqui a reçu des critiques favorables parmi les critiques.





Ce ne serait pas la première fois que l’une ou l’autre star s’associerait à Cronenberg. Robert Pattinson a joué dans Cosmopolis (2012), écrit, produit et réalisé par David Cronenberg. Kristen Stewart joue Timlin, un enquêteur du National Organ Registry, dans le dernier film de Cronenberg, Crimes du futur. Stewart et Pattinson joueront-ils à nouveau côte à côte ? Pour l’instant, nous devrons attendre et voir.





