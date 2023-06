David Cronenberg termine la production de sa nouvelle pièce d’horreur, The Shrouds

Directeur David Cronenberg vient de terminer le tournage de son projet tant attendu, Les Linceuls. Le cinéaste de renom est connu pour son cinéma stimulant et repoussant les limites. La dernière œuvre de Cronenberg met en vedette Vincent Cassel en tête. Les fans d’horreur peuvent se réjouir en sachant que le roi de l’horreur vénérienne et un acteur primé travaillent ensemble sur Les Linceuls tel que rapporté par Collider.







Le film à venir, ainsi que Crimes du futur, marque le retour de Cronenberg dans le fauteuil du réalisateur après une longue pause à la réalisation de films. Le dernier long métrage réalisé par Cronenberg était Map of the Stars en 2014. Cronenberg a créé certains des films d’horreur emblématiques des années 80 tels que La mouche, Numériseurs, La zone morte et Vidéodrome.

Les Linceuls suit une entreprise ingénieuse nommée Karsh (interprété par Cassel) qui est en deuil alors qu’il vient de perdre sa femme. Le personnage énigmatique de Cassel fabrique ensuite un appareil qui permet aux gens de communiquer avec le défunt à travers des linceuls funéraires.

Avec cette innovation, il établit un cimetière où les familles en deuil peuvent assister à la décomposition des corps de leurs proches disparus. Cependant, le récit prend une tournure alors que Karsh est obligé de remettre en question la moralité de son invention lorsque les gens commencent à profaner les tombes, y compris celle de sa femme.

Les Linceuls tire son essence même d’un mélange d’horreur gothique avec une nuance de macabre. Il danse entre le surnaturel et le psychologique. Il évoque des images de cimetière brumeux à la brume du crépuscule. Le film évoque le lien éthéré entre les vivants et les morts. Il y a une certaine poésie dans les thèmes sombres, une beauté mélancolique dans le morbide.

L’intensité brute de Vincent Cassel ne manquera pas d’imprégner Karsh d’une profondeur tragique. Ses performances passées ont démontré son habileté à dépeindre des personnages au bord du gouffre, avec des émotions oscillant entre la raison et l’abîme. Je prévois que son portrait de Karsh sera une valse sur le fil du rasoir du chagrin et de la folie.

Un ensemble enveloppé de brillance

Ajoutant à l’ensemble, Guy Pearce, dont les rôles variés ont mis en valeur son talent polyvalent, rejoint le casting. Son ajout est intrigant, car l’expérience de Pearce apporte une gravité qui ne peut qu’améliorer le film. Diane Kruger joue également en remplacement de Léa Seydoux. La beauté mystique de Kruger et sa capacité à dépeindre la vulnérabilité pourraient bien ajouter une autre couche à l’atmosphère étrange.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que cela marque la réunion de Cronenberg et Cassel, qui ont travaillé ensemble dans A Dangerous Method et Eastern Promises. Il y a quelque chose d’électrique lorsque certaines collaborations se rejoignent, et ce jumelage promet certainement d’apporter cette étincelle.

Actuellement, des détails sur Les Linceuls sont rares. Il n’y a pas de sortie officielle ni de bande-annonce pour le film. Le public n’a pas encore attendu les rideaux sur ce qui semble être un opus du genre horrifique. Cependant, avec l’histoire de Cronenberg de transformer l’horrible en art, et avec une distribution aussi talentueuse, Les Linceuls promet d’être une tapisserie tissée de fils de terreur et de tragédie, une symphonie où chaque note est un battement de cœur dans le noir.