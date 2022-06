David Cronenberg ne publiera pas de réalisateur sur Crimes du futur

Ne vous inquiétez pas, Crimes du futur Ventilateurs; une campagne #ReleaseTheCronenCut ne sera pas nécessaire pour le dernier film du réalisateur. Lors d’une interview avec IGN, le réalisateur a révélé qu’il n’existe qu’une seule version du film, et c’est celle-là David Cronenberg toujours destiné à faire. Cependant, avec des mouvements viraux comme #ReleaseTheSnyderCut et #ReleaseTheAyerCut qui ont fait des vagues sur les réseaux sociaux au cours des dernières années, les fans peuvent rarement être sûrs que le film qu’ils voient est la vision originale du réalisateur.

Cependant, Cronenberg veut assurer au public que tout ce que le réalisateur voulait dans le film est inclus. « Il n’y aura pas de coupe du réalisateur, car pour moi, chaque coupe est la coupe du réalisateur, il n’y a pas d’autre coupe », a déclaré Cronenberg à IGN. « Je ne fais pas attention à la censure ou à quelque chose comme ça. Chaque pays a sa propre censure bizarre. Si vous essayez de vous protéger contre tout cela, vous vous paralysez. Donc, j’ignore tout cela. Et je décide juste ce que le film veut. »

Cronenberg n’a jamais été du genre à éviter le gore et à pousser la cote d’un film à ses limites. Que ce soit La mouche (1986), Vidéodrome (1983), Accident (1996), ou la plupart de ses autres films, le cinéaste a une vision et s’y tient.

« Certains films, une violence extrême est nécessaire dans le film. Il y a d’autres films où il y a une action violente qui se déroule de manière narrative, mais le faire d’une manière extrême et sanglante ferait dérailler le film, cela ferait sortir les gens du film à cause de le ton du reste du film. Donc, chaque film a ses propres exigences et c’est tout ce à quoi j’ai prêté attention avec ce film. Et c’est pour moi la voie normale.

Il a ajouté que deux scènes avaient été coupées, bien que la décision revienne à Cronenberg.

« Il y avait deux scènes. Pas très longtemps que j’ai coupé. Et la seule raison était que c’est comme votre deuxième brouillon. Je n’ai jamais fait de deuxième brouillon. Alors, j’ai tourné tout ce que j’avais écrit et j’ai découvert que deux scènes semblaient être des répétitions d’informations dans d’autres scènes, et tout à coup cela semblait redondant, c’est tout. Donc, pas pour une autre raison, alors j’ai supprimé ces scènes.

Quand on est réalisateur de films à succès depuis plus de 50 ans, on obtient pas mal d’apports sur la version finale du film.

Crimes du futur Réception anticipée

Bien que Crimes du futur ne sort officiellement que le 10 juin, les premières projections ont commencé aujourd’hui. Malgré plusieurs absences lors de la projection cannoise la semaine dernière, l’accueil réservé au film a jusqu’à présent été positif. Les critiques ont commencé à affluer, qualifiant Cronenberg de « Le roi de l’horreur corporelle » et « C’est aussi sanglant, effroyable et bon que ça en a l’air ». Donc, si vous êtes un fan de Cronenberg ou si vous voulez voir de quoi parle tout le battage médiatique de l’horreur corporelle, vous pouvez vérifier Crimes du futur en salles vendredi prochain.