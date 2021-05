David Chocarro: la meilleure série de l’acteur Emiliano León dans « 100 jours pour tomber amoureux »

Emotion Armoire de toilette avec miroirs Série SANTINI 100 blanc incl. lampe LED

Dimension: Armoire de toilette (L/H/P) 100/62/16,6 cm, Lampe LED pour Armoire de toilette (L/H/P) 60/40/10,3 cm. Contenu de la livraison: Armoire de toilette avec miroirs à 2 étagères, porte/s avec mirroirs et Lampe LED. Powerbox dans l'armoire de toilette avec interrupteur et connexion électrique. Agent lumineux: Température de couleur blanc neutre (4000 Kelvin), 50Hz, 230V, 10W/950 LUM Avantage " Made in Germany " : Meuble de salle de bain de qualité Allemande - " Made in Germany " Marque enseigne: Située à Brême: Fabrication et matériaux de haute qualité. Rapport qualité-prix très avantageux - Prix usine. Nous sommes fiers de nos méthodes de production respectueuses de l'énergie et du climat. Livraison gratuite*! Armoire de toilette avec miroirs Série SANTINI 100 blanc incl. lampe LED Conseils de montage: Le meuble est livré en kit. Une notice de montage explicite est fournie avec et peut être également téléchargée sur la fiche du produit. Le matériel de montage pour la suspension n'est pas inclus dans la livraison. Veuillez utiliser un matériel de fixation murale adapté aux conditions de votre site. Notes en fonction du modèle : Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel agréé pour la pose du meuble et le raccordement en eau. Matériaux Composants: Nous fournit du MDF (Panneaux de fibre de moyenne densité) de 16mm d’épaisseur. Renolit est leader en terme de revêtement de marque. Celui de la surface extérieure est enduit avec une glu écologique Henkel. La mélamine blanche de la surface intérieure assure un entretien rapide et aisé. Environnement: Nos meubles sont produits conformément aux normes européennes et notre fabrique respecte l’environnement. Qualité Made in Germany par Emotion: Top qualité! Située à Brême, notre usine fabrique votre prochain meuble grâce à des machines et des produits d’entreprises renommées allemandes. Poignées: Nos poignées sont en acier affiné brossé, telles celles de cuisines de grande marque. Coulisse à galets de tiroirs et de portes avec amortisseur Soft-Close: Pour plus de comfort, nos tiroirs sont équipés de coulisses à galets avec amortisseurs GTV. Fermeture automatique sans efforts! Downloads Télécharger la notice de montage d'Armoire de toilette avec une lampe Indications d'entretien importantes pour vos miroirs