David Chase a trouvé un lien entre The Sopranos et The Office

De 1999 jusqu’à sa conclusion en 2007, à travers 6 saisons, le réseau câblé premium HBO a présenté « Les Sopranos », une série télévisée qui à ce jour est considérée comme une référence du label de qualité histrionique et narrative à la télévision, présentant un récit sur la vie de Tony Soprano (James Gandolfini), un chef de la mafia violent du New Jersey qui doit équilibrer sa vie de criminel avec son rôle de père de famille.

David Chase, créateur de la série, s’est présenté au fil des années complètement ouvert à toutes les possibilités de partager des détails sur le processus créatif derrière cette production, c’est pourquoi récemment l’étrange lien qu’il prétend exister entre sa série et un tout aussi réussi et production étonnamment disparate.

À ce stade, il est très difficile de ne pas connaître « The Office », de la série britannique du même nom dans laquelle NBC présentait sous forme de faux documentaire la vie quotidienne des travailleurs de Dunder Mifflin, une entreprise qui vend et distribue la télévision. Papier de bureau qui a servi de catapulte à la gloire pour des acteurs comme Steve Carrell, John Krasinski. Jenna Fischer ou Ellie Kemper.

A travers un nouveau chat avec Uproxx, David Chase affirme avoir trouvé une grande similitude entre ces deux séries. Après que l’intervieweur ait mentionné comment les deux productions ont explosé en popularité sur les réseaux sociaux, Chase note que les deux concernent en fait « un groupe de personnes bouleversées et en colère ».

David Chase spécule que les deux émissions ont atteint le même niveau de popularité parce que les téléspectateurs se reflètent dans les actions de leurs personnages. Indépendamment des différentes approches narratives proposées par les deux séries, à vrai dire, Chase a raison.

« The Sopranos » et « The Office » ont tous deux une manière très réaliste de la façon dont leurs équipes de rédaction respectives gèrent les frustrations, les aspirations et les évolutions de leurs personnages. D’une certaine manière, les deux histoires parviennent à répondre à la frustration face au manque de réalisation du soi-disant «rêve américain». Les deux séries sont disponibles dans le catalogue HBO Max.