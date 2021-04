David Bowie présentera une nouvelle collection d’antiquités

Les collectionneurs et fans de David Bowie peuvent être enthousiasmés par une nouvelle compilation intitulée « The Width of a Circle », qui rassemble quelques enregistrements que le musicien a réalisés avec John Peel en 1970 dans lesquels il a joué avec « The Tony Visconti Trio », en plus à un concert joué pour la BBC et quelques versions alternatives de ses chansons.

La collection comprend également une bande originale de cinq pistes que Bowie a interprétée pour le drame télévisé de la BBC «The Looking Glass Murders» (également connu sous le nom de «Pierrot In Turquoise») et quatre chansons enregistrées pour l’émission Andy Ferris sur la décennie des années 70, où il a repris « Waiting For The Man » de The Velvet Underground.

LA LARGEUR D’UN CERCLE PRÉCOMMANDE Comme promis hier, lien pour le vinyle exclusif de la boutique officielle Bowie 10 « , plus des liens séparés pour l’ensemble 2CD et le disque d’images TMWSTW: https://t.co/g2NSq8FLxa – Veuillez patienter le cas échéant des liens ne sont pas encore en ligne, ils le seront très prochainement. pic.twitter.com/ySmtYqz5Aj – Officiel David Bowie (@DavidBowieReal)

14 avril 2021





«The Width of a Circle» sera un ensemble de deux CD qui comprendra également des mélanges de «The Prettiest Star», «London Bye, Ta-Ta», «Memory Of A Free Festival», «All The Madmen» et «Holy Holy. », Tous produits par Tony Visconti.

Ce matériel est présenté comme une pièce d’accompagnement à la réédition de «The Man Who Sold The World», le troisième album de Bowie qui a récemment présenté une réédition sous le nom de «Metrobolist».

Sur «Metrobolist», l’œuvre originale a été présentée. David Bowie voulait sortir son album en premier lieu, dont l’image et le titre ont été modifiés par son label à la dernière minute sans son consentement. « La largeur d’un cercle » sera disponible au public le 28 mai et est maintenant disponible en prévente.