David Bowie présentera un nouveau biopic

Un nouveau film inspiré de la vie et de l’œuvre de la rock star britannique caméléon David Bowie est en train de démarrer la production, et il a été confirmé qu’il mettra en vedette le documentariste américain Brett Morgen, connu pour son travail sur le film. de l’année 2015 « Kurt Cobain: Montage of Heck ».

Selon de nouvelles informations de Variety, Morgen a passé les quatre dernières années à travailler sur ce projet pour lequel des milliers d’heures de documents d’archives ont été collectées à partir des innombrables concerts que Bowie a donnés tout au long de sa carrière, nombre de ces vidéos restant inédites aux yeux du public pour ce jour.

Une source proche du projet a souligné que ce montage ne concernait pas un documentaire ou une biographie, mais plutôt « une expérience cinématographique immersive » construite à travers les présentations de Bowie et des séquences inédites. Tony Visconti, qui a été le producteur de musique du chanteur pendant de nombreuses années, sera crédité de ce matériel.

Le matériel réalisé par Morgen présente également la participation de certains des membres de la production dans la section sonore de la bande « Bohemian Rhapsody ». Peu de détails supplémentaires ont été rapportés, à l’exception des intentions du réalisateur de présenter ce matériel en première à IMAX.

Le rapport indique qu’il est probable que sa première ait lieu lors de la prochaine édition du festival de Sundance, avec la possibilité de coïncider avec le sixième anniversaire de la mort de Bowie. Les héritiers du chanteur se sont fermement opposés à l’idée de n’accepter aucun projet faisant référence à une cassette biographique en tant que telle.

Après la première de « Stardust », un film mettant en vedette Johnny Flynn (qui n’avait pas l’autorisation d’utiliser la musique du chanteur), Angie Bowie, l’ex-femme de David Bowie, a qualifié cela de « perte de temps totale », joignant sa voix à la réaction de colère du critique spécialisé.

Cette année-là, la sortie de « Toy » a été confirmée, un album jusqu’à présent considéré comme perdu que David Bowie aurait enregistré en 2001. Ce matériel avait été conservé en stock en raison d’un différend que le chanteur avait avec Virgin, son label de l’époque. L’album sortira au public le 7 janvier.