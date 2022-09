David Bowie était sur le point de participer à Batman Returns

Le directeur Tim Burton a eu un grand succès avec »Homme chauve-souris », son film et adaptation de l’emblématique Dark Knight. À cause de, Frères Warner a rappelé Burton pour se mettre au travail sur »batman revient », la suite dans laquelle il a choisi un groupe d’acteurs devenus emblématiques et toujours très liés aux débuts de la longue carrière cinématographique de Batman.

Étonnamment, l’un de ces acteurs peut avoir été David Bowiequi était considéré comme jouant le personnage de Max Shreck mais n’a pas pu le faire en raison de problèmes d’horaire, le rôle étant confié à l’acteur Christophe Walken. Alors que le tour de Walken en tant que Max Shreck était parfait pour la suite, il aurait été intéressant de voir Bowie dans l’univers de Batman.

Selon les rapports, la principale raison pour laquelle le regretté artiste n’est pas apparu sur »Batman Returns » était que Bowie a refusé en raison de conflits d’enregistrement avec son travail sur »Tgagner Peaks: Fire Walk With Me ». Cependant, sa personnalité a inspiré de nombreuses autres performances et personnages, sans parler de sa propre carrière d’acteur.

Bien que Max Shreck ait été parfait pour être joué par Bowie, sa carrière d’acteur a été complétée par ses alter-ego qu’il a présentés dans chacune de ses productions musicales, lui conférant le statut incontestable de musicien légendaire. Bowie a joué dans de nombreux films sur trois décennies, ses rôles les plus emblématiques étant dans « L’homme qui est tombé sur Terre », « Labyrinthe » et « Le Prestige ».

Il a également été commenté comment Bowie a inspiré d’autres artistes et leurs œuvres. Jared Leto a confirmé que son Joker dans » Suicide Squad » était en partie basé sur Bowie, en particulier sur sa classe, son élégance et son intemporalité.

De plus, le chanteur a inspiré au moins deux des itérations du Joker dans les bandes dessinées de DC, plus précisément dans »The Dark Knight Returns » de Franck Miller et »Batman » de Grant Morrisson. De même, le créateur de »The Sandman », Neil Gamana confirmé qu’il avait également utilisé le personnage théâtral de Bowie pour créer le personnage de Lucifer Morningstar

La carrera de David Bowie es particular también por los personajes que interpretó en la pantalla, cada uno único y teniendo una conexión entre el cantante y el personaje, que muchas veces era difícil de identificar cuál era cuál debido a su gran trabajo en cada una de elles.