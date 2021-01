David Bowie et ses apparitions cinématographiques les plus emblématiques

Sans doute, David Bowie Il est l’un des musiciens et artistes les plus éclectiques et aux multiples facettes du siècle dernier. Miser sur une carrière musicale qui l’a amené à devenir une icône culturelle.

Cependant, Bowie il a aussi un très rugueux carrière cinématographique, apportant ses nombreux personnages créés au grand écran.

Nous vous racontons cinq films essentiels de sa carrière.

C’est un documentaire créé par le cinéaste légendaire DA Pennebaker, dans lequel Bowie montre son alter-ego, Ziggy stardust.

On peut désormais le voir dans toute sa splendeur comme l’un des grands films de concert, mêlant des images des coulisses à ses performances sur scène.







C’était la première incursion de Bowie au cinéma en tant que protagoniste de ce film de science-fiction visionnaire.

Il raconte l’histoire des expériences surréalistes d’un extraterrestre après que son navire se soit écrasé sur terre. En plus d’être l’un des films de science-fiction les plus étranges de l’époque en raison de son approche visuelle ambitieuse et des idées alimentées par le génie de Bowie.







Toujours fidèle à sa nature caméléon, dans ce film, Bowie apparaît dans un film de Noël en tant que narrateur dans la version animée du livre pour enfants, ‘Le bonhomme de neige’ de Raymond Briggs.

Pour ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90, le souvenir de leur première exposition à l’une des figures les plus brillantes de l’histoire du rock ne manquera pas de se réveiller.

Dans ce film, Bowie joue le général Jack Celliers. C’est un drame qui se déroule dans un camp de concentration japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, où Bowie est le protagoniste à côté du musicien Ryuichi Sakamoto.

Le film était basé sur les expériences de Sir Laurens Van der Post, et c’était le mythique Réalisateur japonais Nagisa Ôshima, qui a choisi Bowie pour le rôle principal après avoir été impressionné par la performance du musicien dans ‘L’homme éléphant’.







Bien que les années 80 n’aient pas été l’apogée de la carrière musicale de Bowie, les fondements de son immortalité dans la culture pop ont été formés en jouant dans ce film fantastique de Jim Henson.

Une jeune femme apparaît dans le film Jennifer Connelly, qui doit résoudre un labyrinthe pour récupérer son petit frère des griffes de Roi Jareth, interpreté par Bowie.