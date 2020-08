David Beckham utilise le maquillage de sa femme

Blancheporte Feutre maquillage semi permanent - lot de 3 - noir + parme + rose

noir + parme + rose - Bien pensé ! De longue tenue, ils peuvent s'utiliser pour souligner les lèvres, les yeux et les sourcils. Mine souple et ultra-fine pour une application précise. Plus de détails : - Longue tenue. - Résistent à l'eau et à la chaleur. - Séchage rapide. - Ne dessèchent pas la peau. - Lot de 3 : noir + rouge +