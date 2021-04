David Beckham jouera dans la série documentaire Save Our Squad sur Disney +

David Beckham est prêt à jouer dans la série documentaire intitulée Sauvez notre équipe, qui sera diffusé par le service de streaming Disney +, tel que rapporté par les médias américains Variété. Là, il explorera son passé, ses racines et ses débuts d’enfance sur les anciens terrains de jeux de Londres qui l’ont vu grandir pour devenir une icône du football mondial..

Selon les premières révélations, L’ancien footballeur sera le mentor d’une équipe de jeunes qui peine à survivre dans la ligue dans laquelle elle évolue. De cette façon, David emmènera les joueurs, leur entraîneur et leur communauté dans un voyage qui transformera la vie de chacun d’entre eux pour toujours.. Ce sera une production réalisée par Sean Doyle, commissaire de Disney.

Avant ce projet, Beckham déclaré: « Es maravilloso hacer Save Our Squad con Twenty Twenty para arrojar luz sobre el tipo de fútbol al que jugué mientras crecía y que significó tanto para mí en los inicios de mi carrera de futbolista. He sido muy afortunado porque mi carrera como jugador ha sido larga y plagada de éxitos. Y ahora tengo la maravillosa oportunidad de devolver a esas comunidades todo lo que me han dado convirtiéndome en su mentor. Desarrollar y proteger el talento de los más jóvenes es muy importante en el fútbol y es absolutamente genial trabajar con Disney+ en ce projet ».

Du côté de Disney, Doyle déclaré: « Nous sommes ravis d’accueillir David Beckham à Disney +. C’est une opportunité fantastique de montrer l’importance et l’impact du football dans les communautés britanniques. La série sera passionnante, dramatique, inspirante et pleine de passion et de courage, tout ce que David a démontré sur le terrain quand il était joueur « .

En plus de la petite avance dans l’intrigue, on sait que Save Our Squad comprendra six épisodes de 35 minutes et jusqu’à présent, on ne sait pas quand il sera publié. Ce sera une autre figure du football qui rejoindra l’écran, tout comme il le fera Zlatan Ibrahimovic, qui fera ses débuts au cinéma avec le film Astérix et Obélix.