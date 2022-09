David Beckham a fait la queue pendant 12 heures pour rendre hommage à la reine

Le grand footballeur à la retraite David Beckham a fait la queue pendant 12 heures avec des milliers d’autres vendredi pour rendre hommage à feu la reine Elizabeth II, qui gisait en état au Westminster Hall de Londres avant ses funérailles le lundi 19 septembre.

L’athlète né à Londres, âgé de 47 ans, a déclaré à . qu’il estimait qu’il était approprié de se tenir aux côtés de ses concitoyens pour honorer le défunt monarque, décédé le 8 septembre en Écosse à l’âge de 96 ans.

« Je pense que c’est ce que j’ai toujours voulu faire, en toute honnêteté », a déclaré Beckham. « Je pense que nous sommes tous ici pour célébrer Sa Majesté, notre reine, donc je pense que c’est spécial de vivre quelque chose comme ça ensemble. C’est ce qu’elle aurait voulu. »

Le footballeur à la retraite David Beckham a fait la queue pendant 12 heures à l’extérieur de Westminster Hall pour rendre hommage à feu la reine Elizabeth II. Louisa Gouliamaki / Getty Images

L’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, qui portait un costume sombre et une casquette à l’extérieur de Westminster Hall, a déclaré que tous ceux qui attendaient dans la file d’attente – qui s’étendait sur plus de huit kilomètres vendredi, obligeant les responsables à renvoyer certaines personnes en deuil – voulaient partager l’expérience. ensemble.

« Pour être honnête, c’est ce que nous avons tous imaginé, vous savez, nous voulons tous être ici ensemble. Nous voulons tous vivre quelque chose où nous célébrons une vie incroyable, celle de notre reine.

«Je pense que quelque chose comme ça aujourd’hui est destiné à être partagé ensemble, donc vous savez que nous sommes ici, nous mangeons des Pringles, nous mangeons des citrons Sherbert, nous mangeons des sandwichs, prenons des cafés, des beignets aussi , » il ajouta.

Christopher Anstee, 47 ans, de Cardiff, au Pays de Galles, qui se tenait près de Beckham dans la ligne, a profité de l’occasion pour prendre un selfie avec le grand footballeur.

«Nous venons rendre hommage à la reine et juste avant d’entrer, nous rencontrons le beau M. Beckham. J’ai eu la photo #Starstruck mais respectueusement x #DavidBeckham #Queen », a écrit Anstee à côté de l’image, qu’il publié sur Twitter.

Anstee a déclaré à NBC News qu’il avait également fait la queue pendant 12 heures pour rendre hommage au défunt monarque.

Les membres du public font la queue sur la rive sud alors qu’ils font la queue pour rendre hommage à feu la reine Elizabeth II. ODD ANDERSEN / Getty Images

« L’expérience à la fin valait chaque minute. C’était merveilleux de rendre hommage personnellement à une femme comme nous ne la reverrons jamais », a déclaré Anstee. « C’était aussi merveilleux de faire partie de quelque chose que le monde ne reverra probablement plus jamais. »

La présence de Beckham dans la foule n’a fait que rendre l’événement encore plus « spécial », a ajouté Anstee.

« David était un gentleman absolu. Il a remonté le moral de la foule et a fait un long voyage un peu plus spécial », a-t-il déclaré. « Il n’a renvoyé personne, a souri et a apprécié chaque interaction. Une journée spéciale et plus d’un moment spécial. »