David Beckham a envoyé un avertissement aux futurs petits amis de sa fille pour savoir quand elle commencera à sortir ensemble

Beckham partage quatre enfants avec sa femme, Victoria, dont les frères de Brooklyn, Cruz et Romeo, et leur fille, Harper.

Des années avant que Brooklyn et Nicola ne se marient, Beckham a parlé de la vie amoureuse de son fils dans une interview pour Le Late Late Show avec James Corden, où il a confirmé que son fils alors âgé de 16 ans était dans la scène des rencontres.

Il a rappelé le premier rendez-vous de Brooklyn dans un restaurant alors qu’il avait environ 14 ans et a dit à Corden que Victoria lui avait non seulement demandé d’emmener Brooklyn au restaurant, mais de s’asseoir dans l’établissement pendant que le rendez-vous se déroulait.

Il a poursuivi: « Nous l’avons emmené dans un petit restaurant de sushis, et il s’est assis au bar à sushis et je me suis assis à environ cinq tables. »