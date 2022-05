David Ayer dit que sa coupe Suicide Squad n’a pas besoin d’être reprise

Suicide Squad était sorti il ​​y a six ans. Le point de vue de David Ayer sur le groupe de travail des super-vilains de DC Comics a été accueilli négativement, faisant du film un échec critique. Cependant, malgré la fin de l’histoire du film, le film reste très pertinent. Cela est principalement dû aux affirmations du réalisateur David Ayer selon lesquelles le studio a entravé sa version du film en raison de Batman contre Superman mauvaises critiques.

Et puis, depuis que Zack Snyder a fait son chemin avec sa version de Ligue des Justiciersla Coupe Snyderla discussion autour de la version originale de Escouade suicide a gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Cela a même déclenché une campagne contre le studio pour sortir le « Ayer Cut ». Maintenant, une fois de plus, David Ayer a parlé de son projet le plus cher sur Twitter en répondant à quelques tweets.

FILM VIDÉO DU JOUR

Un fan a demandé en quoi le film d’Ayer était différent de la coupe théâtrale sur Twitter. La question était adressée à un compte dédié à Ayer Cut, @RTAyerCutSS, tandis qu’Ayer était tagué dans le message. Étonnamment, le réalisateur a répondu à la question par une déclaration subtile, comparant les deux coupes. Il a dit,

Étonnamment différent. Pommes et oranges.

Sur le même compte, Ayer a également répondu à une question concernant le nombre de reprises que le film nécessitera, même s’il a le budget. Ayer n’a pas tardé à confirmer que son film n’avait pas besoin d’être retravaillé.

Pas besoin de reshoots. Juste un peu de travail VFX.

Selon des rapports précédents, Ayer avait inclus Steppenwolf en tant que méchant original dans le film avant que la force exécutive de Warner Bros. ne modifie le scénario, revitalisant ainsi l’ensemble du projet. Il s’avère que le réalisateur a même tourné des séquences mettant en vedette Steppenwolf. Plus tôt, quand La Ligue des Justiciers de Zack Snyder a obtenu le feu vert, Snyder a convaincu le studio de passer à des reprises et a tourné cinq minutes de séquences supplémentaires et un travail VFX approfondi pour le rendre entier. Il s’avère que le Escouade suicide« Ayer Cut » est bien plus complet que celui de Snyder Ligue des Justiciers jamais approché.

Cependant, Snyder a également beaucoup contribué à Escouade suicidequi était essentiellement dans le prolongement direct de Batman contre Superman : L’aube de la justice. Le film mettait en vedette Ben Affleck et Ezra Miller reprenant leurs rôles de Bruce Wayne/Batman et Barry Allen/The Flash. Fait intéressant, c’est Zack qui a tourné le camée de Miller pour le film, avec Boomerang de Jai Courtney réalisé plus tard dans la scène via le travail VFX. Confirmant cela, Ayer a tweeté,

Son équipe a tiré sur la plaque d’Ezra. J’ai tiré sur Jai à la banque. La magie du film Viola.

Les appels à Ayer Cut se multiplient, mais la campagne n’a pas gagné le même engouement que #ReleaseTheSnyderCut. Ce n’est qu’après le Snyder Cut qu’Ayer a relancé la campagne pour sa version de Escouade suicide faire une sortie. Pourtant, pour l’instant, bien qu’il soit presque prêt à aller directement aux téléspectateurs, son avenir semble vain.

Ayer Cut peut-il obtenir une libération?





Frères Warner

La raison pour laquelle Snyder Cut a obtenu le feu vert chez Warner Bros. était la demande sans cesse croissante. Les fans avaient créé un énorme marché pour le film avant même que Warner Bros. ne l’envisage. Quand les stars du Ligue des Justiciers rejoint, le studio y a vu l’occasion idéale de promouvoir HBO Max. Cependant, cela n’a pas été le cas pour Escouade suicide. Les demandes pour obtenir le feu vert Ayer Cut n’ont pas été continues, et la campagne a perdu et gagné du terrain sur les réseaux sociaux. Ayer lui-même a dépassé les commentaires négatifs que son film a continué à recevoir, auxquels il a répondu par une déclaration officielle, déclarant qu’il ne parlerait plus de la question.

En 2021, la suite La brigade suicide, réalisé par James Gunn, est sorti en salles et sur HBO Max. En effet, le film était une grande amélioration par rapport au film précédent et a été un grand succès. Ayer, cependant, a soutenu que le théâtre Escouade suicide n’est pas « son » film. Compte tenu du succès de la suite, qui était très différent en termes de ton, de décor, de conception de personnages et d’histoire, il est peu probable que la coupe d’Ayer obtienne une sortie en streaming de si tôt.

On sait que Warner Bros. a apporté d’importants changements à Escouade suicide et ses plans pour l’univers étendu de DC. L’idée de changements alternatifs au scénario du film et de forcer l’humour dans un thème relativement sombre et intense l’a aggravé et a entraîné un échec significatif. Peut-être que le studio ne s’y intéresse pas, mais il y a une bonne raison de voir ce qu’Ayer a vraiment créé.





Ce que la bande-annonce de House of the Dragon révèle à propos du spectacle

Lire la suite