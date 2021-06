David Archuleta devient membre LGBTQ de l’Église des Saints des Derniers Jours

La star d’« American Idol », David Archuleta, est sortie, révélant qu’il est membre de la communauté LGBTQIA+ dans une publication Instagram en l’honneur du mois de la fierté.

Le finaliste de la saison 7 a parlé de ses difficultés à étiqueter sa sexualité et a révélé l’impact de sa foi chrétienne sur son parcours de coming out.

Archuleta est un natif de l’Utah qui a été ouvert à grandir dans l’Église des Saints des Derniers Jours.

Sa note réfléchie était une ode à ceux qui cherchaient encore leur identité sexuelle et à ceux qui voulaient devenir à la fois LGBTQIA et chrétiens.

Archuleta a déclaré qu’il n’était « pas sûr » de sa sexualité, mais qu’il s’est retrouvé à explorer plusieurs identifiants différents au fil des ans.

« Je suis sorti en 2014 en tant que gay pour ma famille. Mais j’avais des sentiments similaires pour les deux sexes, donc peut-être un spectre de bisexuels », a-t-il écrit.

Archuleta a ajouté qu’il pouvait être asexuel, car il n’avait pas de pulsions sexuelles, et a déclaré que cela lui avait permis de poursuivre son engagement à se sauver pour le mariage.

Archuleta a célébré sa foi en tant que membre de l’Église des saints des derniers jours.

Archuleta a longtemps été ouvert sur le fait d’être ce qu’il a appelé «un mormon» en 2017.

Cependant, plus récemment, l’Église des Saints des Derniers Jours s’est opposée à ce terme.

Après son passage à « American Idol », Archuleta a passé deux ans en mission au Chili, mais il dit que sa sexualité l’a parfois fait se sentir en contradiction avec sa foi.

« J’ai essayé pendant près de 20 ans d’essayer de me changer jusqu’à ce que je réalise que Dieu a fait de moi ce que je suis dans un but », a-t-il écrit. « Et au lieu de détester ce que j’ai considéré comme mal, j’ai besoin de voir pourquoi Dieu m’a aimé. pour qui je suis. »

Archuleta a exhorté les chrétiens à « faire mieux » pour soutenir la communauté LGBTQIA.

Archuleta a souligné le besoin de compréhension et de compassion envers les personnes qui « essaient de trouver cet équilibre avec leur foi qui est également une grande partie de leur identité comme moi ».

« Je pense que nous pouvons faire mieux en tant que personnes de foi et chrétiens, y compris les saints des derniers jours, pour écouter davantage la lutte entre être LGBTQIA+ et une personne de foi », a-t-il écrit. « Je ne pense pas que cela devrait se résumer au sentiment que vous devez accepter l’un ou l’autre.

L’Église a longtemps adopté une position anti-LGBTQ qui interdit l’attirance et le mariage entre personnes du même sexe.

Même au sein de l’Église, la position anti-LGBTQ est fortement critiquée alors qu’une jeune génération de membres cherche à réévaluer le rejet des relations homosexuelles.

En 2019, l’Église a renversé une doctrine qui déclarait le mariage homosexuel et la dénonciation de la foi religieuse, mais les saints des derniers jours s’opposent toujours officiellement à un tel mariage.

Archuleta dit que la foi et les identités LGBTQIA+ peuvent coexister.

La position d’Archuleta propose une célébration conjointe de l’identité religieuse et sexuelle telle qu’il définit les deux selon ses propres termes.

Il a exhorté ses disciples à continuer de sonder leur foi et a recommandé l’ouverture au changement.

« Même si vous vous retrouvez avec tant d’autres questions sur la foi et la sexualité comme moi, je pense qu’être ouvert aux deux questions et à la foi est la façon dont nous recevons des réponses », a-t-il conclu.

« Dieu bénit ceux qui le demandent », a-t-il ajouté. « Alors continuons à demander et à chercher, et à avoir de la compassion et de la patience. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.