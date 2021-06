David Archuleta, alun bien-aimé de « American Idol », se présente publiquement sous le nom de LGBTQIA +

Samedi, l’alun bien-aimé d' »American Idol », David Archuleta, a parlé de sa sexualité, affirmant qu’il faisait partie de la communauté LGBTQIA+.

« J’aime rester pour moi, mais je pensais aussi que c’était important de partager parce que je sais que tant d’autres personnes issues d’éducations religieuses ressentent la même chose », a commencé Archuleta dans sa publication Instagram. « Je suis ouvert à moi-même et à ma famille proche depuis quelques années maintenant que je ne suis pas sûr de ma propre sexualité. »

David Archuleta aujourd’hui. David Archuleta / Instagram

Le chanteur de 30 ans a ensuite expliqué que bien qu’il se soit révélé gay à sa famille en 2014, il n’est pas sûr que c’est ainsi qu’il s’identifie aujourd’hui.

«Je suis sorti en 2014 en tant que gay pour ma famille. Mais ensuite, j’avais des sentiments similaires pour les deux sexes, alors peut-être un spectre de bisexuels », a écrit Archuleta. « Ensuite, j’ai aussi appris que je n’avais pas trop de désirs et de pulsions sexuelles comme la plupart des gens, ce qui fonctionne, je suppose, car je me suis engagé à me sauver jusqu’au mariage. Que les gens appellent asexuels lorsqu’ils n’éprouvent pas de pulsions sexuelles.

En 2008, Archuleta s’est fait connaître lors de la septième saison de « American Idol ». Il a terminé deuxième, perdant contre le rockeur David Cook. Plus tard cette année-là, Archuleta a sorti son premier album éponyme, qui a fait ses débuts à la deuxième place du Billboard 200.

David Archuleta le 6 mars 2008. Frederick M. Brown / Getty Images

Samedi, le chanteur de « Crush » a exhorté ses abonnés à accepter les personnes qui pourraient faire partie de la communauté LGBTQIA +, notant qu’il incluait beaucoup de lettres dans l’acronyme en raison de la diversité des expériences qui y sont incluses.

« Il y a des gens qui ressentent les mêmes sentiments d’être LGBTQIA+, (je sais que ça fait beaucoup de lettres que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais il y a beaucoup d’expériences uniques que les gens ressentent et vivent qui les font se sentir isolés et seuls qui sont représentés) qui luttent pour suivre leurs croyances qui sont si importantes pour eux, tout comme moi », a déclaré Archuleta. « Je ne sais pas quoi en penser et je n’ai pas toutes les réponses. Je vous invite simplement à envisager de faire de la place pour être plus compréhensifs et compatissants envers ceux qui sont LGBTQIA +, et ceux qui font partie de cette communauté et essaient de trouver cet équilibre avec leur foi qui est également une partie importante de leur identité comme moi. . «

Que signifie LGBTQIA+ ?

Les lettres dans LGBTQIA+ signifient lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe et asexuel, le signe plus indiquant autre. Parfois, le « q » peut être interprété comme représentant également un questionnement, tandis que le « a » peut également représenter un âge.

Archuleta a utilisé son message samedi pour encourager ses fidèles, en particulier les membres de l’église mormone, à mieux accepter ceux qui s’identifient comme LGBTQIA +, ajoutant que « vous pouvez faire partie de la communauté LGBTQIA + et croire toujours en dieu et son plan évangélique. . » Le chanteur a été un membre actif de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, prenant même une pause de deux ans dans sa carrière musicale pour être missionnaire au Chili en 2011.

«Je pense que nous pouvons faire mieux en tant que personnes de foi et chrétiens, y compris les saints des derniers jours, pour écouter davantage la lutte entre être LGBTQIA+ et une personne de foi. Il y a plus que vous ne le pensez en traversant cette lutte après tous les malentendus qui l’accompagnent », a-t-il écrit. « Je ne pense pas que cela devrait se résumer au sentiment que vous devez accepter l’un ou l’autre. Pour moi, trouver la paix, la réalité a été d’accepter que les deux soient des choses réelles que je vis et que je fasse qui je suis. Je n’ai pas encore compris ce que cela signifie, mais je vous remercie d’avoir écouté cette affaire personnelle. Encore une fois, je ne me sens pas à l’aise de le partager, mais je sentais que j’avais besoin de sensibiliser davantage les personnes dans ma même situation et de vous faire savoir que vous n’êtes pas seul.

« Pour les personnes qui ne comprennent pas vraiment comment des sentiments autres que le simple fait d’être hétérosexuels peuvent être possibles et d’accord, je vous supplie d’être plus compréhensif envers les personnes qui vivent et luttent avec des choses que vous ne pouvez pas vivre et comprendre vous-même », a-t-il ajouté. « J’ai essayé pendant près de 20 ans d’essayer de me changer jusqu’à ce que je réalise que Dieu a fait de moi ce que je suis dans un but. Et au lieu de détester ce que j’ai considéré comme mal, j’ai besoin de voir pourquoi Dieu m’a aimé pour qui je suis et que ce n’est pas seulement la sexualité.

Lisez son article complet ici :

