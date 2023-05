Daveed Diggs de la Petite Sirène chante sous la mer dans un nouveau clip

En ce qui concerne les chansons de Disney, certaines sont si emblématiques qu’elles ont été parodiées, couvertes et référencées à maintes reprises dans la culture pop. L’un d’eux est La petite Sirène‘s Under the Sea, et un nouveau clip du prochain remake de Disney a révélé la nouvelle version de la chanson pour la première fois dans un clip partagé par Entertainment Weekly.





Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si le dernier remake en direct de Disney peut surmonter le genre de plaintes qui entouraient Le roi Lion quand il s’agit de montrer de l’émotion dans les interprétations CGI de certains personnages animaux classiques. Bien qu’il soit peu probable que cette version de la chansonnette sous-marine de Sebastian remplace la version animée originale, ce clip répond certainement à la question de savoir à quel point l’émotion peut être mise dans les créatures aquatiques de La petite Sirène. Découvrez le clip ci-dessous.

La petite Sirène a lancé la machine marketing avec le film maintenant à moins de deux semaines de sa sortie en salles. Depuis le chahut initial sur le casting de Halle Bailey en tant que princesse titulaire de Disney, il n’y a eu que de la positivité autour du film à l’approche de ses débuts cinématographiques. Cela a inclus le soutien de l’Ariel original et une première vague de critiques qui ont fait l’éloge de la jeune star du film.

La Petite Sirène est-elle encore le meilleur remake de Disney en direct?

Il y a toujours ceux qui ne verront jamais un remake comme étant autre chose qu’une ponction d’argent. D’autres aiment toutes les versions différentes d’une histoire sur laquelle ils peuvent mettre la main. Quand cela vient à La petite Sirène, le jury ne sait toujours pas si le film sera l’un des plus grands remakes d’action en direct de Disney ou s’il s’enfoncera dans l’obscurité. Si les premières critiques ont quelque chose à voir, alors il semble certainement que le film va donner Le film Super Mario Bros. une bonne course pour le film le plus rentable de l’année.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de mots positifs sur l’apparence du film, la direction de Rob Marshall et l’ouïe et l’âme du classique animé original conservé dans le nouveau monde CGI flashy, les plus grands applaudissements ont été adressés directement à Halle Bailey dans le rôle d’Ariel. On a dit que son chant était exceptionnel tout au long du film, et la petite sirène originale Jodi Benson a ajouté ses éloges, notant « son esprit pur, la joie, l’amour, son incroyable vulnérabilité, son authenticité, sa bravoure, son courage… c’est juste magnifique. Belle narration de l’histoire d’Ariel. Je suis tellement fière d’elle. »

S’il reste encore quelques-uns à se laisser convaincre par la dernière tentative de Disney de redynamiser leur arrière-catalogue, rares sont ceux qui parieraient contre La petite Sirène prenant la première place au box-office mondial lors de son week-end d’ouverture et dépassant de nombreuses sorties précédentes de l’année comme l’un des plus grands films de l’année. La petite Sirène sort le 26 mai.